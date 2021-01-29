Кришито: «Думал о завершении карьеры, когда заразился коронавирусом»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито заявил, что после обнаружения коронавируса у него появились мысли об уходе из футбола.

«У меня и раньше были проблемы со здоровьем. А когда я заразился коронавирусом, то стал задавать себе вопросы. Задумывался, что лучше – продолжать или заняться чем-нибудь другим. Я думал о завершении карьеры.

Потом я понял, что пока мне рано уходить из футбола. Мне нравится в «Дженоа», я решил продолжать», – сказал итальянец.