Агент Кришито допустил возвращение игрока в «Зенит»

Андреа Д’Амико, агент экс-защитника «Зенита» Доменико Кришито, поговорил о будущем итальянца.
- Игрок решил завершить карьеру.
- 35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».
- Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.
«На данный момент Доменико отошел от футбола. В будущем он может стать тренером. Возвращение в «Зенит»? Все возможно. Было бы прекрасно однажды увидеть его в этом клубе», – сказал агент.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»