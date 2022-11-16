Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Кришито допустил возвращение игрока в «Зенит»

    Андреа Д’Амико, агент экс-защитника «Зенита» Доменико Кришито, поговорил о будущем итальянца.

    • Игрок решил завершить карьеру.
    • 35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».
    • Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.

    «На данный момент Доменико отошел от футбола. В будущем он может стать тренером. Возвращение в «Зенит»? Все возможно. Было бы прекрасно однажды увидеть его в этом клубе», – сказал агент.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Кришито: «Еще не закончил карьеру. Раздумываю»
    В «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кришито
    Двукратный чемпион России Кришито закончил карьеру 1
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +374

      Азбука 3 часа назад

      Игрок для Зенита легендарный. Однако если только селекционером по итальянскому футболу. Хотя нынче это не слишком актуально для Зенита.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11