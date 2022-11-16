Агент Кришито допустил возвращение игрока в «Зенит»

Андреа Д’Амико, агент экс-защитника «Зенита» Доменико Кришито, поговорил о будущем итальянца.

Игрок решил завершить карьеру.

35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».

Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.

«На данный момент Доменико отошел от футбола. В будущем он может стать тренером. Возвращение в «Зенит»? Все возможно. Было бы прекрасно однажды увидеть его в этом клубе», – сказал агент.

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