Кришито летом перейдет в «Торонто»

Удачи КАПИТАН.
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито продолжит карьеру в США.
По информации Tuttomercatoweb, 35-летний итальянец летом перейдет в «Торонто». Контракт будет рассчитан на три года.
«Дженоа» отпустит своего капитана за небольшую компенсацию.
- Кришито – воспитанник «Дженоа».
- В этом сезоне он забил 5 голов в 15 матчах Серии А.
- Доменико играл в России за «Зенит».
«Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год
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