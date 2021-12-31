Кришито летом перейдет в «Торонто»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито продолжит карьеру в США.

По информации Tuttomercatoweb, 35-летний итальянец летом перейдет в «Торонто». Контракт будет рассчитан на три года.

«Дженоа» отпустит своего капитана за небольшую компенсацию.

Кришито – воспитанник «Дженоа».

В этом сезоне он забил 5 голов в 15 матчах Серии А.

Доменико играл в России за «Зенит».

«Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год