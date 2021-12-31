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    Кришито летом перейдет в «Торонто»

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито продолжит карьеру в США.

    По информации Tuttomercatoweb, 35-летний итальянец летом перейдет в «Торонто». Контракт будет рассчитан на три года.

    «Дженоа» отпустит своего капитана за небольшую компенсацию.

    • Кришито – воспитанник «Дженоа».
    • В этом сезоне он забил 5 голов в 15 матчах Серии А.
    • Доменико играл в России за «Зенит».

    «Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +460

      Узб@гоеный 1 час назад

      Удачи КАПИТАН.

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      Рейтинг: +93317

      zigbert 2 часа назад

      Пора уже заканчивать с футболом Доменико. Но наверное "пряник" предложили вкусный.

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