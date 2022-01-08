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  • «Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год

«Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год

8 января 2022, 17:23
7

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье летом в качестве свободного агента перейдет в «Торонто». Канадцы объявили о трансфере.

Соглашение игрока с «Торонто» рассчитано на четыре года.

  • Сообщалось, что Инсинье будет зарабатывать в американском клубе 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.
  • В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
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Источник: официальный сайт «Торонто»
США. МЛС Италия. Серия А Торонто Наполи Инсинье Лоренцо
Комментарии (7)
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vmonomah17
1641653804
Мог бы и зенит такую зп предложить + подъемные с бонусами.
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Хейтер Аларм
1641653822
зенька мог перебить и предложить 13 лямов! почему не взяли-то!!?
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Томик
1641759252
60 миллионов за четыре года? Что же - счастливый билет парнишка вытащил. Агент красавчик. А был бы у него какой-нибудь шпинев - сидел бы на лавке во второразрядном клубе.
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