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    «Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье летом в качестве свободного агента перейдет в «Торонто». Канадцы объявили о трансфере.

    Соглашение игрока с «Торонто» рассчитано на четыре года.

    • Сообщалось, что Инсинье будет зарабатывать в американском клубе 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.
    • В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт «Торонто»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      C M 1 час назад

      Eсли делаете ставки pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +1320

      Хейтер Аларм 1 час назад

      зенька мог перебить и предложить 13 лямов! почему не взяли-то!!?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      vmonomah17 1 час назад

      Мог бы и зенит такую зп предложить + подъемные с бонусами.

      0
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