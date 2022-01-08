«Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье летом в качестве свободного агента перейдет в «Торонто». Канадцы объявили о трансфере.
Соглашение игрока с «Торонто» рассчитано на четыре года.
- Сообщалось, что Инсинье будет зарабатывать в американском клубе 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.
- В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
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Источник: официальный сайт «Торонто»