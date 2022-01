«Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье летом в качестве свободного агента перейдет в «Торонто». Канадцы объявили о трансфере.

Соглашение игрока с «Торонто» рассчитано на четыре года.

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words…Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne @Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF