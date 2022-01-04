Инсинье близок к переходу в «Торонто». Ему предложили контракт на 11 миллионов (Фабрицио Романо)

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье всe ближе к подписанию контракта с «Торонто» на правах свободного агента. Переход должен состояться летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок и клуб уверены в достижении соглашения. В ближайшие дни представители Инсинье и «Торонто» встретятся в Италии.

Канадский клуб предложил игроку контракт на пять лет с зарплатой в 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.