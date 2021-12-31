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    Инсинье близок к переходу в «Торонто». Ему предложили контракт на 11 миллионов (Фабрицио Романо)

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье всe ближе к подписанию контракта с «Торонто» на правах свободного агента. Переход должен состояться летом.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок и клуб уверены в достижении соглашения. В ближайшие дни представители Инсинье и «Торонто» встретятся в Италии.

    Канадский клуб предложил игроку контракт на пять лет с зарплатой в 11 миллионов евро в год плюс 4,5 миллиона в качестве бонусов.

    • В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
    • Инсинье интересен и «Тоттенхэму».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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