Кержаков признался, что завидует спартаковцам

Бывший зенитовец Александр Кержаков завидует спартаковцам.

– В Томске вы приглашали тренеров на бокал вина после матчей. А если бы у вас была возможность пообедать с любым тренером, даже из тех, кого уже нет в живых, то кто бы это был?

– Юрий Андреевич Морозов.

– Что хотели бы обсудить?

– Я бы хотел, чтобы Юрий Андреевич рассказал мне всe, что знает как тренер. По-хорошему завидую спартаковцам: в любой момент те же Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Олегу Ивановичу Романцеву, о чeм они сами рассказывали. А у меня такой возможности поговорить с Юрием Андреевичем нет.

Конечно, ещe хотел бы пообщаться с Валерием Васильевичем Лобановским. Но Морозов – человек, который дал мне дорогу в большую футбольную жизнь.

– Какое у вас самое яркое воспоминание о Морозове?

– 2002 год, Ростов. Я только приехал из сборной России после дебютного вызова. Морозов вызывает нас с Аршавиным в день матча. Это конец марта, в Ростове светит весеннее солнышко, и Юрий Андреевич встретил нас в одной рубашке с коротким рукавом и в трусах. Сажает нас, пацанов 19 и 20 лет, и начинает советоваться: «Кого поставить в нападение – Огородника или Тарасова?» Для нас это было что-то – сам Морозов с нами советовался! Тем более Огородник и Тарасов нас старше. Сошлись на том, что сыграть должен Женя Тарасов. В итоге Женя ещe и отдал голевую передачу.

– Почему тогда не использовали время, чтобы с ним побольше общаться?

– Не мог ничего ему сказать: для меня было невозможным проявить инициативу и заговорить с ним первым. Это такая величина… И тогда была, и сейчас остаeтся.

Морозов был консервативных взглядов. Красное носить было запрещено, бутсы – обязательно только чeрного цвета. Я позволил себе из молодeжной сборной привезти серебристые бутсы в 2001-м – Юрий Андреевич очень хмуро на меня посмотрел. Но в этих бутсах я забил в первом же матче, так что получил на них молчаливое одобрение от Морозова.