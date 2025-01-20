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    Кержаков признался, что завидует спартаковцам

    Бывший зенитовец Александр Кержаков завидует спартаковцам.

    – В Томске вы приглашали тренеров на бокал вина после матчей. А если бы у вас была возможность пообедать с любым тренером, даже из тех, кого уже нет в живых, то кто бы это был?

    – Юрий Андреевич Морозов.

    – Что хотели бы обсудить?

    – Я бы хотел, чтобы Юрий Андреевич рассказал мне всe, что знает как тренер. По-хорошему завидую спартаковцам: в любой момент те же Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Олегу Ивановичу Романцеву, о чeм они сами рассказывали. А у меня такой возможности поговорить с Юрием Андреевичем нет.

    Конечно, ещe хотел бы пообщаться с Валерием Васильевичем Лобановским. Но Морозов – человек, который дал мне дорогу в большую футбольную жизнь.

    – Какое у вас самое яркое воспоминание о Морозове?

    – 2002 год, Ростов. Я только приехал из сборной России после дебютного вызова. Морозов вызывает нас с Аршавиным в день матча. Это конец марта, в Ростове светит весеннее солнышко, и Юрий Андреевич встретил нас в одной рубашке с коротким рукавом и в трусах. Сажает нас, пацанов 19 и 20 лет, и начинает советоваться: «Кого поставить в нападение – Огородника или Тарасова?» Для нас это было что-то – сам Морозов с нами советовался! Тем более Огородник и Тарасов нас старше. Сошлись на том, что сыграть должен Женя Тарасов. В итоге Женя ещe и отдал голевую передачу.

    – Почему тогда не использовали время, чтобы с ним побольше общаться?

    – Не мог ничего ему сказать: для меня было невозможным проявить инициативу и заговорить с ним первым. Это такая величина… И тогда была, и сейчас остаeтся.

    Морозов был консервативных взглядов. Красное носить было запрещено, бутсы – обязательно только чeрного цвета. Я позволил себе из молодeжной сборной привезти серебристые бутсы в 2001-м – Юрий Андреевич очень хмуро на меня посмотрел. Но в этих бутсах я забил в первом же матче, так что получил на них молчаливое одобрение от Морозова.

    • Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
    • Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.
    • Кержаков стал тренером, но сейчас без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2025 22:29
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737403912
    Заголовок провокационный конечно)
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    Айболид
    1737405606
    Чтож там за гадюка заголовки сочиняет ?
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    odessakmv
    1737424371
    можно к СБСу обратится. он расскажет как на планшете Тимощука бразильцев расставлять
    Ответить
    subbotaspartak
    1737442959
    Кержаков признался, что завидует спартаковцам... Да ладно, не обращайте внимания... По мне Керж круче чем Аршавин.
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