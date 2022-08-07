|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|14
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Интер (Майами)
|18.09.2022
|1' -72'
|Орландо Сити (Орландо)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|32'
|11.09.2022
|1' -46'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|4:2
|Торонто (Торонто)
|45'
|05.09.2022
|1' -79'
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|23'
|01.09.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|28.08.2022
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:2
|Торонто (Торонто)
|21.08.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|18.08.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|75'
|14.08.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|3:1
|Портленд (Портленд)
|07.08.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|24.07.2022
|1' -77'
|Торонто (Торонто)
|4:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|17.07.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Торонто (Торонто)
|14.07.2022
|63' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|65'
|10.07.2022
|1' -80'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)