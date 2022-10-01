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Доменико Кришито
Статистика
Доменико Кришито - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1986 (39), Черкола
#4 | Защитник
183 см | 75 кг
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
14
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 45 тур
Торонто
0 : 1
01.10.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
4 : 0
18.09.2022
Торонто
1' - 72'
32'
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
11.09.2022
Торонто
1' - 46'
45'
США. МЛС, 41 тур
Торонто
3 : 4
05.09.2022
Монреаль
1' - 79'
23'
США. МЛС, 40 тур
Торонто
2 : 2
01.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Шарлотт
0 : 2
28.08.2022
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 1
21.08.2022
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Торонто
2 : 2
18.08.2022
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
75'
США. МЛС, 35 тур
Торонто
3 : 1
14.08.2022
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 4
07.08.2022
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Торонто
4 : 0
24.07.2022
Шарлотт
1' - 77'
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
1 : 0
17.07.2022
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Торонто
2 : 2
10.07.2022
Сан-Хосе
1' - 80'
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