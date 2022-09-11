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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Торонто
Атланта Юнайтед - Торонто: обзор матча 11 сентября 2022
Атланта Юнайтед
11.09.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 42 тур
4 : 2
Завершен
Торонто
47'
Х. Хосе Пурата
62'
Х. Хосе Пурата
74'
Т. Алмада
89'
Х. Хосе Пурата
52'
A. Akinola
67'
Ф. Бернардески (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Торонто
Желтая карточка
Р. Сиснерос
90'
+3
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Т. Алмада
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
Х. Хосе Пурата
89'
Замена
К. Уайли
️️️️
Л. Араухо
86'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
А. Сейдич
86'
83'
Замена
I. Achara
️️️️
A. Akinola
77'
Желтая карточка
Р. Ларея
Желтая карточка
Э. Москера
76'
ГОЛ! 3:2!
Т. Алмада
74'
Замена
Р. Сиснерос
️️️️
Д. Дуайер
68'
Замена
Э. Москера
️️️️
Р. Эрнандес
68'
68'
Замена
Д. Хенри
️️️️
Л. Макнотон
67'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Бернардески
ГОЛ! 2:1!
Х. Хосе Пурата
Пас отдал
А. Сейдич
62'
53'
Желтая карточка
Д. Нельсон
52'
ГОЛ! 1:1!
A. Akinola
ГОЛ! 1:0!
Х. Хосе Пурата
Пас отдал
Б. Леннон
47'
46'
Замена
Х. Хименес
️️️️
N. Okello
46'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Д. Кришито
45'
+4
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Т. Алмада
45'
+1
Желтая карточка
Р. Эрнандес
39'
Пенальти не реализован!
Л. Араухо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
14
Дом Дуайер
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
23
Мачоп Чол
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
4-1-1-4
1
44
Пурата
15
Гутман
12
Эрнандес
11
Леннон
14
Сейдич
23
Алмада
14
Дуайер
5
Соса
7
Араухо
15
Франко
4-1-1-4
31
Вестберг
22
Ларея
5
Макнотон
4
Кришито
40
14
Кайе
10
Бернардески
9
4
14
26
Нельсон
7
Араухо
12
Уайли
12
Уайли
7
Араухо
23
Алмада
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
23
Алмада
14
Сейдич
5
Ибарра
5
Ибарра
14
Сейдич
12
Эрнандес
7
Москера
7
Москера
12
Эрнандес
14
Дуайер
18
Сиснерос
18
Сиснерос
14
Дуайер
5
Макнотон
44
Хенри
44
Хенри
5
Макнотон
9
99
99
9
14
9
Хименес
9
Хименес
14
4
Кришито
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
4
Кришито
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Торонто
23
Мачоп Чол
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
23
Мачоп Чол
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Атланта Юнайтед - Торонто
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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