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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Атланта Юнайтед
Торонто - Атланта Юнайтед: обзор матча 25 апреля 2026
Торонто
25.04.2026, суббота, 20:00
США. МЛС, 10 тур
1 : 2
Ответный матч – 02.11.2026
Завершен
Атланта Юнайтед
71'
E. Aristizabal
48'
А. Миранчук
67'
Т. Муюмба
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Атланта Юнайтед
Завершен
90'
+6'
77'
Замена
Матиас Галарса
️️️️➡️️
Cooper Sanchez
77'
Замена
William Reilly
️️️️➡️️
Алексей Миранчук
Замена
Malik Henry
️️️️➡️️
E. Aristizabal
72'
Замена
Jules-Anthony Vilsaint
️️️️➡️️
Джош Сарджент
72'
Замена
A. Bossenberry
️️️️➡️️
Alonso Coello
72'
ГОЛ! 1:2!
E. Aristizabal
Пас отдал
Kobe Franklin
71'
67'
ГОЛ! 0:2!
Тристан Муюмба
59'
Замена
Фафа Пико
️️️️➡️️
Люк Бреннан
48'
ГОЛ! 0:1!
Алексей Миранчук
45'
+2
Желтая карточка
Cooper Sanchez
45'
+7'
38'
Желтая карточка
Стиан Грегерсен
Замена
Деррик Этьенн
️️️️➡️️
Хосе Сифуэнтес
30'
Травма
Хосе Сифуэнтес
29'
27'
Замена
Эммануэль Латте-Лат
️️️️➡️️
Cayman Togashi
26'
Травма
Cayman Togashi
22'
Гол отменен - офсайд
Cayman Togashi
Замена
Lazar Stefanovic
️️️️➡️️
Бенджамин Кушчевич
20'
Травма
Бенджамин Кушчевич
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
19
Kobe Franklin
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
14
Alonso Coello
ЦП
17
E. Aristizabal
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
21
Джонатан Осорио
(К)
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
1
Lucas Hoyos
ВР
5
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
48
Cooper Sanchez
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
59
Алексей Миранчук
(К)
АП
20
Люк Бреннан
ЛВ
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Торонто
23
Вилльям Ярброу
ВР
76
Lazar Stefanovic
ЦЗ
38
Jackson Gilman
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
75
Reid Fisher
ЦП
56
A. Bossenberry
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
78
Malik Henry
ЦФ
Атланта Юнайтед
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
88
Матиас Галарса
ЦП
11
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Фафа Пико
ЛВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
3-4-1-2
1
19
13
Кушчевич
12
14
8
Сифуэнтес
21
Осорио
17
44
Эдвардс
9
Сарджент
20
Шаллой
4-1-2-2-1
1
6
Беррокаль
3
47
Эдвардс
5
Грегерсен
8
Муюмба
48
35
Фортюн
59
Миранчук
20
Бреннан
30
13
Кушчевич
76
76
13
Кушчевич
8
Сифуэнтес
11
Этьенн
11
Этьенн
8
Сифуэнтес
14
56
56
14
9
Сарджент
99
99
9
Сарджент
17
78
78
17
59
Миранчук
28
28
59
Миранчук
48
88
Галарса
88
Галарса
48
20
Бреннан
22
Пико
22
Пико
20
Бреннан
30
9
Латте-Лат
9
Латте-Лат
30
Остались в запасе
Торонто
Атланта Юнайтед
23
Вилльям Ярброу
ВР
38
Jackson Gilman
ЦЗ
71
Markus Cimermancic
ЦП
75
Reid Fisher
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
11
Саба Лобжанидзе
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
23
Вилльям Ярброу
ВР
38
Jackson Gilman
ЦЗ
71
Markus Cimermancic
ЦП
75
Reid Fisher
ЦП
Остались в запасе
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
11
Саба Лобжанидзе
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Херардо Мартино
Торонто
Точно не сыграют
Тео Корбяну
ЦФ
Nickseon Gomis
ЦЗ
Матеус Перейра
ЛЗ
Джордже Михайлович
АП
Генри Уинго
ПЗ
Деандре Керр
ЦФ
Ричмонд Ларея
ПЗ
Атланта Юнайтед
Точно не сыграют
Томас Хакоб
ЦЗ
Мигель Альмирон
ПВ
Стивен Альсате
ЦП
Серхио Сантос
ЦФ
Статистика матча Торонто - Атланта Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
10
15
Офсайды
2
4
Количество передач
442
436
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
БМО Файлд
Посещаемость:
13754
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