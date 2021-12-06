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    Крис Армас

    Тренер
    Имя Крис
    Фамилия Армас
    Команда Торонто
    Гражданство США
    Дата рождения 27 августа 1972
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Ди Си Юнайтед 3 : 2 Торонто США. МЛС, 1 тур
    05.03.2023 Атланта Юнайтед 1 : 1 Торонто США. МЛС, 2 тур
    12.03.2023 Торонто 1 : 1 Коламбус США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торонто 34 0 1 33
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Ди Си Юнайтед 3 : 2 Торонто
    05.03.2023 Атланта Юнайтед 1 : 1 Торонто
    12.03.2023 Торонто 1 : 1 Коламбус
    19.03.2023 Торонто 0 : 0 Интер
    26.03.2023 Сан-Хосе 0 : 0 Торонто
    02.04.2023 Торонто 0 : 0 Шарлотт
    09.04.2023 Нэшвилл 0 : 0 Торонто
    16.04.2023 Торонто 0 : 0 Атланта Юнайтед
    23.04.2023 Филадельфия Юнион 0 : 0 Торонто
    30.04.2023 Торонто 0 : 0 Нью-Йорк Сити
    07.05.2023 Торонто 0 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    14.05.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Торонто
    18.05.2023 Торонто 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    21.05.2023 Остин 0 : 0 Торонто
    28.05.2023 Торонто 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    01.06.2023 Торонто 0 : 0 Чикаго Файр
    04.06.2023 Миннесота Юнайтед 0 : 0 Торонто
    11.06.2023 Торонто 0 : 0 Нэшвилл
    22.06.2023 Цинциннати 0 : 0 Торонто
    25.06.2023 Нью-Инглэнд Революшн 0 : 0 Торонто
    02.07.2023 Торонто 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    05.07.2023 Орландо Сити 0 : 0 Торонто
    09.07.2023 Торонто 0 : 0 Сент-Луис
    16.07.2023 Чикаго Файр 0 : 0 Торонто
    21.08.2023 Торонто 0 : 0 Монреаль Импакт
    27.08.2023 Коламбус 0 : 0 Торонто
    31.08.2023 Торонто 0 : 0 Филадельфия Юнион
    17.09.2023 Торонто 0 : 0 Ванкувер Уайткепс
    21.09.2023 Интер 0 : 0 Торонто
    24.09.2023 Нью-Йорк Сити 0 : 0 Торонто
    01.10.2023 Торонто 0 : 0 Цинциннати
    05.10.2023 Шарлотт 0 : 0 Торонто
    08.10.2023 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 0 Торонто
    22.10.2023 Торонто 0 : 0 Орландо Сити
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