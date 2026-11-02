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Крис Армас - статистика

Торонто
США
27 августа 1972 (54)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
США. МЛС, 30 тур
Торонто
3 : 3
15.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 29 тур
Торонто
2 : 1
10.10.2026
Монреаль
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Торонто
33
9
12
12
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
США. МЛС, 30 тур
Торонто
3 : 3
15.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 29 тур
Торонто
2 : 1
10.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 22 тур
Интер Майами
1 : 2
23.08.2026
Торонто
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
США. МЛС, 20 тур
Торонто
2 : 1
16.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 8 тур
Торонто
3 : 3
18.04.2026
Остин
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
01.03.2026
Торонто
США. МЛС, 1 тур
Даллас
3 : 2
22.02.2026
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