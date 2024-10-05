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    • «Торонто» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

    «Торонто» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

    Торонто
    05.10.2024, суббота, 23:00
    США. МЛС, 48 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Интер
    90+3' Л. Кампана
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Торонто
    1
    Шон Джонсон
    ВР
    27
    Shane O'Neill
    ЦЗ
    19
    Kobe Franklin
    ЦЗ
    15
    Nickseon Gomis
    ЦЗ
    17
    Сигурд Ростед
    ЦЗ
    22
    Ричмонд Ларея
    ПЗ
    8
    Мэттью Лонгстафф
    ЦП
    11
    Деррик Этьенн
    ЦП
    21
    Джонатан Осорио
    (К) ЦП
    14
    Alonso Coello
    ЦП
    29
    Deandre Kerr
    ЦФ
    Главный тренер
    Крис Армас
    Интер
    19
    Óscar Ustari
    ВР
    33
    Франко Негри
    ЛЗ
    32
    Ноа Аллен
    ЛЗ
    27
    Сергей Кривцов
    ЦЗ
    6
    Томас Авилес
    ЦЗ
    41
    Давид Руис
    ОП
    7
    Матиас Рохас
    ЦП
    30
    Бенжа Кремаски
    ЦП
    16
    Роберт Тэйлор
    ЦП
    24
    Юлиан Грессель
    ПВ
    8
    Леонардо Кампана
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Торонто
    90
    Luka Gavran
    ВР
    28
    Рауль Петретта
    ЛЗ
    6
    Айме Мабика
    ЦЗ
    30
    Генри Уинго
    ПЗ
    20
    Дейби Флорес
    ЦП
    23
    Брэндон Сервания
    ЦП
    24
    Лоренцо Инсинье
    ЛВ
    99
    Prince-Osei Owusu
    ЦФ
    16
    Tyrese Spicer
    ЦФ
    Интер
    1
    Дрейк Каллендер
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    5
    Серхио Бускетс
    ОП
    42
    Yannick Bright
    ЦП
    20
    Диего Гомес
    ЦП
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    10
    Лионель Месси
    ПВ
    9
    Луис Суарес
    ЦФ
    3-2-4-1
    1
    Джонсон
    19
    15
    17
    Ростед
    27
    22
    Ларея
    8
    Лонгстафф
    21
    Осорио
    14
    11
    Этьенн
    29
    4-1-3-1-1
    19
    33
    Негри
    27
    Кривцов
    6
    Авилес
    32
    Аллен
    41
    Руис
    7
    Рохас
    30
    Кремаски
    16
    Тэйлор
    24
    Грессель
    8
    Кампана
    15
    28
    Петретта
    28
    Петретта
    15
    27
    30
    Уинго
    30
    Уинго
    27
    8
    Лонгстафф
    23
    Сервания
    23
    Сервания
    8
    Лонгстафф
    11
    Этьенн
    24
    Инсинье
    24
    Инсинье
    11
    Этьенн
    29
    99
    99
    29
    Уинго
    16
    16
    Уинго
    41
    Руис
    5
    Бускетс
    5
    Бускетс
    41
    Руис
    24
    Грессель
    20
    Гомес
    20
    Гомес
    24
    Грессель
    16
    Тэйлор
    10
    Месси
    10
    Месси
    16
    Тэйлор
    30
    Кремаски
    9
    Суарес
    9
    Суарес
    30
    Кремаски
    Остались в запасе
    Торонто
    Интер
    90
    Luka Gavran
    ВР
    6
    Айме Мабика
    ЦЗ
    20
    Дейби Флорес
    ЦП
    Главный тренер
    Крис Армас
    1
    Дрейк Каллендер
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    42
    Yannick Bright
    ЦП
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Остались в запасе
    90
    Luka Gavran
    ВР
    6
    Айме Мабика
    ЦЗ
    20
    Дейби Флорес
    ЦП
    Остались в запасе
    1
    Дрейк Каллендер
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    42
    Yannick Bright
    ЦП
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    Главный тренер
    Крис Армас
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Статистика матча Торонто - Интер
    3
    Всего ударов по воротам
    15
    4
    Удары в створ
    6
    2
    Владение мячом %
    43
    57
    Желтые карточки
    3
    0
    Угловые удары
    6
    1
    Нарушения
    11
    5
    Офсайды
    2
    2
    Количество передач
    463
    618
    Сейвы
    1
    6
    Точность передач %
    82
    86
    Удары мимо ворот
    4
    1
    Блокированные удары
    5
    1
    Удары из пределов штрафной
    8
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.84
    0.26
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торонто» против «Интер Майами», 48-й тур чемпионата США на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торонто» – «Интер Майами»

    Торонто – Интер Майами смотреть онлайн 5 октября

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 22:18
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