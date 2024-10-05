Торонто
05.10.2024, суббота, 23:00
США. МЛС, 48 тур
США. МЛС, 48 тур
0 : 1
Матч завершен
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Интер
90+3' Л. Кампана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
27
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
15
Nickseon Gomis
ЦЗ
17
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
21
Джонатан Осорио
(К) ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
29
Deandre Kerr
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер
19
Óscar Ustari
ВР
33
Франко Негри
ЛЗ
32
Ноа Аллен
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Томас Авилес
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
7
Матиас Рохас
ЦП
30
Бенжа Кремаски
ЦП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
8
Леонардо Кампана
(К) ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Торонто
90
Luka Gavran
ВР
28
Рауль Петретта
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
30
Генри Уинго
ПЗ
20
Дейби Флорес
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
24
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Prince-Osei Owusu
ЦФ
16
Tyrese Spicer
ЦФ
Интер
1
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
42
Yannick Bright
ЦП
20
Диего Гомес
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
3-2-4-1
1
Джонсон
19
15
17
Ростед
27
22
Ларея
8
Лонгстафф
21
Осорио
14
11
Этьенн
29
4-1-3-1-1
19
33
Негри
27
Кривцов
6
Авилес
32
Аллен
41
Руис
7
Рохас
30
Кремаски
16
Тэйлор
24
Грессель
8
Кампана
15
28
Петретта
28
Петретта
15
27
30
Уинго
30
Уинго
27
8
Лонгстафф
23
Сервания
23
Сервания
8
Лонгстафф
11
Этьенн
24
Инсинье
24
Инсинье
11
Этьенн
29
99
99
29
Уинго
16
16
Уинго
41
Руис
5
Бускетс
5
Бускетс
41
Руис
24
Грессель
20
Гомес
20
Гомес
24
Грессель
16
Тэйлор
10
Месси
10
Месси
16
Тэйлор
30
Кремаски
9
Суарес
9
Суарес
30
Кремаски
Остались в запасе
Торонто
Интер
90
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
20
Дейби Флорес
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
1
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
42
Yannick Bright
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
90
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
20
Дейби Флорес
ЦП
Остались в запасе
1
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
42
Yannick Bright
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Торонто - Интер
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торонто» против «Интер Майами», 48-й тур чемпионата США на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торонто» – «Интер Майами»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».