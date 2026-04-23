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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Филадельфия Юнион
Торонто - Филадельфия Юнион: обзор матча 23 апреля 2026
Торонто
23.04.2026, четверг, 02:30
США. МЛС, 9 тур
3 : 3
Ответный матч – 08.11.2026
Завершен
Филадельфия Юнион
56'
Д. Сарджент
64'
K. Franklin
90+7'
L. Gavran
45+4'
M. Iloski
53'
Д. Жан-Жак
89'
Н. Харриел
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Филадельфия Юнион
Завершен
ГОЛ! 3:3!
Luka Gavran
Пас отдал
Alonso Coello
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Алехандро Бедойя
90'
+5'
89'
ГОЛ! 2:3!
Натан Харриел
Пас отдал
Алехандро Бедойя
82'
Замена
Каван Салливан
️️️️➡️️
Milan Iloski
82'
Замена
M. Jakupovic
️️️️➡️️
Йован Лукич
79'
Замена
Эзекиел Алладо
️️️️➡️️
Bruno Damiani
78'
Желтая карточка
Олвету Маханья
65'
Желтая карточка
Дэнли Жан-Жак
65'
Замена
Алехандро Бедойя
️️️️➡️️
Индиана Вассилев
Замена
Lazar Stefanovic
️️️️➡️️
Уокер Циммерман
65'
ГОЛ! 2:2!
Kobe Franklin
Пас отдал
Хосе Сифуэнтес
64'
61'
Желтая карточка
Джафет Сери
ГОЛ! 1:2!
Джош Сарджент
Пас отдал
Даниэль Шаллой
56'
Замена
Malik Henry
️️️️➡️️
Деандре Керр
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
Дэнли Жан-Жак
Желтая карточка
Ричмонд Ларея
49'
Желтая карточка
Alonso Coello
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Milan Iloski
Пас отдал
Йован Лукич
45'
+5'
Желтая карточка
Даниэль Шаллой
16'
Желтая карточка
Джонатан Осорио
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
19
Kobe Franklin
ЦЗ
12
Zane Monlouis
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Alonso Coello
ЦП
21
Джонатан Осорио
(К)
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
(К)
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ПАЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
4
Йован Лукич
ЦП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
10
Milan Iloski
ЦФ
9
Bruno Damiani
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
23
Вилльям Ярброу
ВР
76
Lazar Stefanovic
ЦЗ
75
Reid Fisher
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
78
Malik Henry
ЦФ
17
E. Aristizabal
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Филадельфия Юнион
76
Эндрю Рик
ВР
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
2
G. Martinez
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Каван Салливан
АП
14
Джереми Рафанелло
АП
23
Эзекиел Алладо
ЦФ
51
M. Jakupovic
ЦФ
4-3-3
1
19
12
25
Циммерман
22
Ларея
14
21
Осорио
8
Сифуэнтес
9
Сарджент
20
Шаллой
29
Керр
3-3-1-1-2
18
Блэйк
26
Харриел
29
Маханья
5
Сери
39
Уэстфилд
17
Жан-Жак
8
Буэно
4
Лукич
19
Вассилев
9
10
25
Циммерман
76
76
25
Циммерман
29
Керр
78
78
29
Керр
19
Вассилев
11
Бедойя
11
Бедойя
19
Вассилев
10
6
Салливан
6
Салливан
10
9
23
Алладо
23
Алладо
9
4
Лукич
51
51
4
Лукич
Остались в запасе
Торонто
Филадельфия Юнион
23
Вилльям Ярброу
ВР
75
Reid Fisher
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
17
E. Aristizabal
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
76
Эндрю Рик
ВР
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
2
G. Martinez
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
14
Джереми Рафанелло
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
23
Вилльям Ярброу
ВР
75
Reid Fisher
ЦП
71
Markus Cimermancic
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
17
E. Aristizabal
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Остались в запасе
76
Эндрю Рик
ВР
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
2
G. Martinez
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
14
Джереми Рафанелло
АП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
Точно не сыграют
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
Тео Корбяну
ЦФ
Nickseon Gomis
ЦЗ
Матеус Перейра
ЛЗ
Джордже Михайлович
АП
Генри Уинго
ПЗ
Филадельфия Юнион
Точно не сыграют
Agustin Anello
ЦФ
Куинн Салливан
АП
Edward Davis
ЦФ
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
4
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
18
Офсайды
4
0
Количество передач
505
274
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.83
xGP (предотвращенные голы)
-2.38
-2.38
Информация о матче
Главный судья:
Фотис Базакос
Стадион:
БМО Файлд
Посещаемость:
15461
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Сент-Луис
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