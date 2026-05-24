25 мая в рамках регулярного сезона МЛС встретятся «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион». Хозяева на ходу – 3 победы подряд, сумасшедшая атака. Гости – в глубоком кризисе: 7 матчей без побед. Ожидается феерия голов от команды Месси (и компании).

«Интер Майами»

Флоридский клуб – настоящая машина для забивания: 15 голов за последние 5 матчей (3.00 в среднем)! Это уровень плей-офф. Команда забивает в 11 последних матчах подряд и в 10 последних матчах МЛС. Дома они просто уничтожают соперников.

Проблема – оборона: 10 пропущенных за 5 матчей (2.00 в среднем). Но когда забиваешь по три за игру, на это можно закрыть глаза. В личных встречах с «Филадельфией» у «Интер Майами» шикарная статистика: 5 матчей без поражений, 6 матчей подряд с забитыми голами. Психологическое преимущество – на их стороне.

«Филадельфия Юнион»

«Юнион» в катастрофической форме – 7 матчей без побед. Оборона дырявая: 9 пропущенных за последние 5 игр (1.80 в среднем). Атака не работает – 1.00 гола за игру. В прошлом туре еле ушли от поражения с «Коламбусом» (1:1).

В гостях «Филадельфия» выглядит беспомощно. Против «Интер Майами» они не могут выиграть уже 5 матчей. Даже забить получается (в 4 последних очных встречах), но этого недостаточно, чтобы отобрать очки у такой атакующей команды.

Факты о командах:

«Интер Майами»

Три победы подряд

Забивает в 11 последних матчах подряд

Забивает в 10 последних матчах МЛС

Не проигрывает в 5 последних матчах против «Филадельфии»

Забивает в 6 последних очных встречах

В среднем: 3.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Филадельфия Юнион»

Семь матчей без побед – кризис

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Пять матчей без побед против «Интер Майами»

Забивает в 4 последних очных встречах

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Интер Майами» не проигрывает в 5 последних матчах против «Филадельфии»

«Интер Майами» забивает в 6 последних очных встречах

«Филадельфия» забивает в 4 последних матчах против «Интер Майами»

В 3 из 4 последних встреч тотал превышал 2.5

Прогноз на матч «Интер Майами» – «Филадельфия Юнион»

«Интер Майами» – атакующий монстр. 3 победы подряд, 15 голов за 5 матчей. Даже когда пропускают (а пропускают много), они просто забивают больше. «Филадельфия» в ужасной форме: 7 матчей без побед, оборона дырявая.

Статистика личных встреч говорит о том, что «Интер Майами» не проигрывает «Филадельфии» уже 5 матчей. Гости забивают в 4 последних очных встречах, но этого недостаточно.

Скорее всего, хозяева устроят очередное шоу с 3-4 голами. «Филадельфия» может забить гол престижа (они забивают в 3 последних матчах), но не более. Ожидаем победу «Интер Майами» и тотал больше 2.5.

Рекомендованные ставки: