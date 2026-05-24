25 мая в рамках регулярного сезона МЛС встретятся «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион». Хозяева на ходу – 3 победы подряд, сумасшедшая атака. Гости – в глубоком кризисе: 7 матчей без побед. Ожидается феерия голов от команды Месси (и компании).
«Интер Майами»
Флоридский клуб – настоящая машина для забивания: 15 голов за последние 5 матчей (3.00 в среднем)! Это уровень плей-офф. Команда забивает в 11 последних матчах подряд и в 10 последних матчах МЛС. Дома они просто уничтожают соперников.
Проблема – оборона: 10 пропущенных за 5 матчей (2.00 в среднем). Но когда забиваешь по три за игру, на это можно закрыть глаза. В личных встречах с «Филадельфией» у «Интер Майами» шикарная статистика: 5 матчей без поражений, 6 матчей подряд с забитыми голами. Психологическое преимущество – на их стороне.
«Филадельфия Юнион»
«Юнион» в катастрофической форме – 7 матчей без побед. Оборона дырявая: 9 пропущенных за последние 5 игр (1.80 в среднем). Атака не работает – 1.00 гола за игру. В прошлом туре еле ушли от поражения с «Коламбусом» (1:1).
В гостях «Филадельфия» выглядит беспомощно. Против «Интер Майами» они не могут выиграть уже 5 матчей. Даже забить получается (в 4 последних очных встречах), но этого недостаточно, чтобы отобрать очки у такой атакующей команды.
Факты о командах:
«Интер Майами»
- Три победы подряд
- Забивает в 11 последних матчах подряд
- Забивает в 10 последних матчах МЛС
- Не проигрывает в 5 последних матчах против «Филадельфии»
- Забивает в 6 последних очных встречах
- В среднем: 3.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
«Филадельфия Юнион»
- Семь матчей без побед – кризис
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
- Пять матчей без побед против «Интер Майами»
- Забивает в 4 последних очных встречах
- В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
История личных встреч
- «Интер Майами» не проигрывает в 5 последних матчах против «Филадельфии»
- «Интер Майами» забивает в 6 последних очных встречах
- «Филадельфия» забивает в 4 последних матчах против «Интер Майами»
- В 3 из 4 последних встреч тотал превышал 2.5
Прогноз на матч «Интер Майами» – «Филадельфия Юнион»
«Интер Майами» – атакующий монстр. 3 победы подряд, 15 голов за 5 матчей. Даже когда пропускают (а пропускают много), они просто забивают больше. «Филадельфия» в ужасной форме: 7 матчей без побед, оборона дырявая.
Статистика личных встреч говорит о том, что «Интер Майами» не проигрывает «Филадельфии» уже 5 матчей. Гости забивают в 4 последних очных встречах, но этого недостаточно.
Скорее всего, хозяева устроят очередное шоу с 3-4 голами. «Филадельфия» может забить гол престижа (они забивают в 3 последних матчах), но не более. Ожидаем победу «Интер Майами» и тотал больше 2.5.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Интер Майами» – коэффициент 1.42
- Тотал матча больше 2.5