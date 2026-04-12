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МЛС 2026
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед: обзор матча 12 апреля 2026
Чикаго Файр
12.04.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 0
Ответный матч – 25.10.2026
Завершен
Атланта Юнайтед
13'
М. Хайле-Селасси
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Завершен
90'
+6'
89'
Замена
Ажани Фортюн
️️️️➡️️
Матиас Галарса
Замена
Jason Shokalook
️️️️➡️️
Филип Зинкернагель
89'
Замена
Puso Dithejane
️️️️➡️️
Жонатан Бамба
89'
78'
Замена
Люк Бреннан
️️️️➡️️
Саба Лобжанидзе
78'
Замена
Cayman Togashi
️️️️➡️️
Эммануэль Латте-Лат
78'
Замена
Педру Амадор
️️️️➡️️
Elías Baez
Замена
Маурисио Пинеда
️️️️➡️️
Д'Авилла Дже
68'
Замена
Джонатан Дин
️️️️➡️️
Leonardo Barroso
68'
Травма
Leonardo Barroso
67'
66'
Замена
Стивен Альсате
️️️️➡️️
Cooper Sanchez
Желтая карточка
Leonardo Barroso
49'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Марен Хайле-Селасси
Пас отдал
Жонатан Бамба
13'
Желтая карточка
Филип Зинкернагель
8'
3'
Желтая карточка
Томас Хакоб
Показать весь матч
Live: Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:0.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 1:0.
90+7'
Cayman Togashi (Атланта Юнайтед) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр).
90+7'
Удар заблокирован. Бил Мигель Альмирон (Атланта Юнайтед). Ассистент - Люк Бреннан.
90+5'
Робин Лод (Чикаго Файр) пробил (правой ногой) и попал в левую штангу! Пас сделал Марен Хайле-Селасси.
90+3'
Сколько минут добавил судья? 6.
90+2'
Момент не реализован! Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр). Пас отдал Эндрю Гутман.
90'
Стивен Альсате (Атланта Юнайтед) заработал штрафной в атаке.
90'
Стивен Альсате (Атланта Юнайтед) заработал штрафной в атаке.
89'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Matias Galarza Fonda ушел, Ajani Fortune вышел.
89'
Замена у команды Чикаго Файр. Филип Зинкернагель ушел, Jason Shokalook вышел.
89'
Замена у команды Чикаго Файр. Жонатан Бамба ушел, Puso Dithejane вышел.
86'
Удар заблокирован. Бил Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед). Ассистент - Мигель Альмирон.
86'
Удар заблокирован. Бил Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед). Ассистент - Мигель Альмирон.
85'
Удар заблокирован. Бил Мигель Альмирон (Атланта Юнайтед). Ассистент - Matias Galarza Fonda.
85'
Удар заблокирован. Бил Филип Зинкернагель (Чикаго Файр). Ассистент - Жонатан Бамба.
84'
Момент не реализован! Matias Galarza Fonda (Атланта Юнайтед). Пас отдал Мигель Альмирон.
83'
Удар заблокирован. Бил Matias Galarza Fonda (Атланта Юнайтед).
82'
Жонатан Бамба (Чикаго Файр) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед). Пас отдал Робин Лод.
81'
Момент не реализован! Джек Эллиот (Чикаго Файр). Навешивал Филип Зинкернагель с углового.
80'
Стиан Грегерсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Чикаго Файр.
79'
Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Cayman Togashi (Атланта Юнайтед).
78'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Саба Лобжанидзе ушел, Люк Бреннан вышел.
78'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Эммануэль Латте-Лат ушел, Cayman Togashi вышел.
78'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Elías Baez ушел, Педру Амадор вышел.
75'
Elías Baez (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Elías Baez (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) в офсайде.
73'
Эндрю Гутман (Чикаго Файр) в офсайде.
72'
Момент не реализован! Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед).
70'
Удар заблокирован. Бил Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед).
70'
Удар заблокирован. Бил Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед). Длинный пас делал Саба Лобжанидзе.
68'
Удар заблокирован. Бил Elías Baez (Атланта Юнайтед).
68'
Джонатан Дин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
68'
Замена у команды Чикаго Файр. Dje D'avilla ушел, Маурисио Пинеда вышел.
68'
Замена у команды Чикаго Файр. Leonardo Barroso ушел, Джонатан Дин вышел.
66'
Пауза в матче. Травму получил Leonardo Barroso (Чикаго Файр).
66'
Замена у команды Атланта Юнайтед. Cooper Sanchez ушел, Стивен Альсате вышел.
63'
Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) заработал штрафной в атаке.
63'
Правила нарушил Cooper Sanchez (Атланта Юнайтед).
62'
Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед) в офсайде.
63'
Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) заработал штрафной в атаке.
62'
Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед) в офсайде.
60'
Удар заблокирован. Бил Филип Зинкернагель (Чикаго Файр). Ассистент - Робин Лод.
59'
Удар заблокирован. Бил Жонатан Бамба (Чикаго Файр).
58'
Удар заблокирован. Бил Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр).
58'
Момент не реализован! Джек Эллиот (Чикаго Файр). Пас отдал Антон Салетрос.
57'
Правила нарушил Энеа Михай (Атланта Юнайтед).
57'
Робин Лод (Чикаго Файр) заработал штрафной на левом фланге.
57'
Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Правила нарушил Тристан Муюмба (Атланта Юнайтед).
56'
Энеа Михай (Атланта Юнайтед) пробил головой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Длинный пас делал Мигель Альмирон.
56'
Leonardo Barroso отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
53'
Elías Baez (Атланта Юнайтед) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр). Пас отдал Matias Galarza Fonda.
52'
Удар заблокирован. Бил Мигель Альмирон (Атланта Юнайтед). Ассистент - Эммануэль Латте-Лат.
49'
Пауза окончена. Матч продолжается.
48'
Пауза в матче. Травму получил Энеа Михай (Атланта Юнайтед).
48'
Leonardo Barroso (Чикаго Файр) получил желтую карточку за фол.
47'
Энеа Михай (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил Leonardo Barroso (Чикаго Файр).
46'
Энеа Михай (Атланта Юнайтед) заработал штрафной в атаке.
46'
Энеа Михай (Атланта Юнайтед) заработал штрафной в атаке.
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
45+1'
Жонатан Бамба (Чикаго Файр) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Lucas Hoyos (Атланта Юнайтед). Длинный пас делал Leonardo Barroso .
45'
Стиан Грегерсен (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Стиан Грегерсен (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Мигель Альмирон (Атланта Юнайтед) в офсайде.
44'
Правила нарушил Робин Лод (Чикаго Файр).
44'
Правила нарушил Робин Лод (Чикаго Файр).
41'
Томас Хакоб (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Dje D'avilla (Чикаго Файр).
40'
Жонатан Бамба (Чикаго Файр) пробил (правой ногой) и попал в перекладину!
40'
Удар заблокирован. Бил Джек Эллиот (Чикаго Файр). Длинный пас делал Антон Салетрос.
39'
Эммануэль Латте-Лат отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Чикаго Файр.
39'
Удар заблокирован. Бил Джек Эллиот (Чикаго Файр). Ассистент - Робин Лод.
39'
Удар заблокирован. Бил Dje D'avilla (Чикаго Файр).
39'
Эндрю Гутман (Чикаго Файр) пробил (головой) и попал в правую штангу! Пас сделал Антон Салетрос.
38'
Matias Galarza Fonda отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Чикаго Файр.
31'
Момент не реализован! Эммануэль Латте-Лат (Атланта Юнайтед).
28'
Томас Хакоб отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Чикаго Файр.
28'
Elías Baez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Чикаго Файр.
25'
Matias Galarza Fonda (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на левом фланге.
25'
Matias Galarza Fonda (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на левом фланге.
23'
Момент не реализован! Робин Лод (Чикаго Файр). Пас отдал Эндрю Гутман.
23'
Момент не реализован! Эндрю Гутман (Чикаго Файр).
17'
Удар заблокирован. Бил Мигель Альмирон (Атланта Юнайтед). Ассистент - Elías Baez .
17'
Удар заблокирован. Бил Стиан Грегерсен (Атланта Юнайтед). Ассистент - Саба Лобжанидзе.
15'
Томас Хакоб (Атланта Юнайтед) пробил (головой) и попал в левую штангу! Длинный пас делал Matias Galarza Fonda.
13'
Гол! 1:0! Забил Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр). Ассистент - Жонатан Бамба.
11'
Matias Galarza Fonda (Атланта Юнайтед) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Антон Салетрос (Чикаго Файр).
9'
Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр).
8'
Филип Зинкернагель (Чикаго Файр) получил желтую карточку за фол.
8'
Правила нарушил Филип Зинкернагель (Чикаго Файр).
8'
Мигель Альмирон (Атланта Юнайтед) заработал штрафной в атаке.
7'
Chris Brady отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
5'
Мбекезели Мбокази отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
5'
Удар заблокирован. Бил Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед). Ассистент - Matias Galarza Fonda.
3'
Томас Хакоб (Атланта Юнайтед) получил желтую карточку за фол.
3'
Dje D'avilla (Чикаго Файр) заработал штрафной на левом фланге.
3'
Правила нарушил Томас Хакоб (Атланта Юнайтед).
2'
Elías Baez (Атланта Юнайтед) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Chris Brady (Чикаго Файр).
1'
Эндрю Гутман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атланта Юнайтед.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Чикаго Файр
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Leonardo Barroso
ЦЗ
3
Джек Эллиот
(К)
ЦЗ
4
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
42
Д'Авилла Дже
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Атланта Юнайтед
1
Lucas Hoyos
ВР
5
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
48
Cooper Sanchez
ЦП
88
Матиас Галарса
ЦП
11
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Мигель Альмирон
(К)
ПВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Чикаго Файр
44
Джош Коэн
ВР
14
Виктор Радоевич
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
12
Puso Dithejane
ЦП
29
David Poreba
ЦП
35
Sergio Oregel
ЦП
20
Jason Shokalook
ЦФ
Атланта Юнайтед
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
20
Люк Бреннан
ЛВ
30
Cayman Togashi
ЦФ
4-3-3-1
15
Гутман
3
Эллиот
4
Мбокази
2
17
Лод
6
Салетрос
42
Дже
19
Бамба
7
Хайле-Селасси
11
Зинкернагель
1
Брейди
4-1-3-1-1
1
4
Михай
3
55
Хакоб
5
Грегерсен
8
Муюмба
48
88
Галарса
11
Лобжанидзе
10
Альмирон
9
Латте-Лат
42
Дже
22
Пинеда
22
Пинеда
42
Дже
2
24
Дин
24
Дин
2
19
Бамба
12
12
19
Бамба
11
Зинкернагель
20
20
11
Зинкернагель
3
18
Амадор
18
Амадор
3
48
7
Альсате
7
Альсате
48
88
Галарса
35
Фортюн
35
Фортюн
88
Галарса
11
Лобжанидзе
20
Бреннан
20
Бреннан
11
Лобжанидзе
9
Латте-Лат
30
30
9
Латте-Лат
Остались в запасе
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
44
Джош Коэн
ВР
14
Виктор Радоевич
ЛЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
29
David Poreba
ЦП
35
Sergio Oregel
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
42
Jayden Hibbert
ВР
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
14
Виктор Радоевич
ЛЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
29
David Poreba
ЦП
35
Sergio Oregel
ЦП
Остались в запасе
42
Jayden Hibbert
ВР
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Херардо Мартино
Чикаго Файр
Точно не сыграют
Уго Кюйперс
ЦФ
Андре Франку
АП
Крис Мюллер
ПВ
Сэм Роджерс
ЦЗ
Атланта Юнайтед
Точно не сыграют
Серхио Сантос
ЦФ
Статистика матча Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
2
1
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
11
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
459
554
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
9
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
2.34
1.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Информация о матче
Главный судья:
Дрю Фишер
Стадион:
Soldier Field, Chicago
Посещаемость:
17764
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- : -
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Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
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Чикаго Файр
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
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