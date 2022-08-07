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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Торонто
Нэшвилл - Торонто: обзор матча 07 августа 2022
Нэшвилл
07.08.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 34 тур
3 : 4
Завершен
Торонто
41'
Х. Мухтар (П)
45+4'
T.
84'
У. Циммерман
19'
Д. Осорио
44'
Д. Осорио
54'
Ф. Бернардески (П)
77'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Торонто
90'
+3
Замена
Д. Хенри
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
E. Zubak
️️️️
Д. МакКарти
89'
ГОЛ! 3:4!
У. Циммерман
Пас отдал
Х. Мухтар
84'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
80'
Замена
Э. Миллер
️️️️
Ш. Мур
80'
80'
Замена
A. Akinola
️️️️
Х. Хименес
77'
ГОЛ! 2:4!
Л. Инсинье
Пас отдал
M. Bradley
71'
Желтая карточка
Д. Маршалл-Ратти
64'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Р. Ларея
Замена
Р. Леаль
️️️️
T.
63'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
61'
54'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Бернардески
ГОЛ! 2:2!
T.
Пас отдал
D. Romney
45'
+4
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Осорио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мухтар
41'
40'
Желтая карточка
Р. Ларея
Желтая карточка
S. Davis
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Осорио
Желтая карточка
Д. МакКарти
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
12
T.
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Торонто
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Хесус Хименес
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нэшвилл
32
Will Meyer
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Торонто
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
13
МакКарти
12
54
18
Мур
19
Мьюил
9
Сапонг
4-1-2-3
26
22
Ларея
17
Мавинга
4
Кришито
5
Макнотон
21
Осорио
10
Бернардески
10
Инсинье
26
Нельсон
4
9
Хименес
18
Мур
15
Миллер
15
Миллер
18
Мур
12
11
Леаль
11
Леаль
12
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
13
МакКарти
11
11
13
МакКарти
10
Бернардески
44
Хенри
44
Хенри
10
Бернардески
22
Ларея
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
22
Ларея
9
Хименес
9
9
9
Хименес
Остались в запасе
Нэшвилл
Торонто
32
Will Meyer
ВР
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
32
Will Meyer
ВР
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нэшвилл - Торонто
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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