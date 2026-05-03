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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Филадельфия Юнион - Нэшвилл: обзор матча 03 мая 2026
Филадельфия Юнион
03.05.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
0 : 0
Ответный матч – 29.10.2026
Завершен
Нэшвилл
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Даниэль Ловиц
90'
+3'
86'
Замена
Jordan Knight
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
86'
Замена
Мэттью Коркоран
️️️️➡️️
Брайан Акоста
Замена
Agustin Anello
️️️️➡️️
Каван Салливан
69'
Замена
Bruno Damiani
️️️️➡️️
Индиана Вассилев
69'
Желтая карточка
G. Martinez
64'
62'
Замена
Энди Нахар
️️️️➡️️
Джош Бауэр
62'
Замена
Кристиан Эспиноса
️️️️➡️️
Shakur Mohammed
62'
Замена
Хани Мухтар
️️️️➡️️
Woobens Pacius
45'
+4'
Замена
G. Martinez
️️️️➡️️
Джафет Сери
15'
Травма
Джафет Сери
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
(К)
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ПАЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
4
Йован Лукич
ЦП
6
Каван Салливан
АП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
10
Milan Iloski
ЦФ
23
Эзекиел Алладо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нэшвилл
22
Джош Бауэр
ЦЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
99
Brian Schwake
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
5
Jack Maher
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Филадельфия Юнион
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
9
Bruno Damiani
ЦФ
51
M. Jakupovic
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Мэттью Коркоран
ОП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
23
Jordan Knight
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
3-2-1-2-2
18
Блэйк
5
Сери
29
Маханья
26
Харриел
17
Жан-Жак
39
Уэстфилд
4
Лукич
19
Вассилев
6
Салливан
23
Алладо
10
1-5-1-4
22
Бауэр
3
14
8
Язбек
6
Акоста
2
Ловиц
11
Касем
5
41
Мадригаль
17
99
5
Сери
2
2
5
Сери
19
Вассилев
9
9
19
Вассилев
6
Салливан
28
28
6
Салливан
22
Бауэр
31
Нахар
31
Нахар
22
Бауэр
6
Акоста
16
Коркоран
16
Коркоран
6
Акоста
14
7
Эспиноса
7
Эспиноса
14
17
10
Мухтар
10
Мухтар
17
41
Мадригаль
23
23
41
Мадригаль
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
76
Эндрю Рик
ВР
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
51
M. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Joe Willis
ВР
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
76
Эндрю Рик
ВР
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
51
M. Jakupovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Гэри Смит
Филадельфия Юнион
Точно не сыграют
Куинн Салливан
АП
Хесус Буэно
ОП
Нэшвилл
Точно не сыграют
Эдвард Тагсет
ЦП
Chris Applewhite
ЦЗ
Сэм Сарридж
ЦФ
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нэшвилл
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
11
Офсайды
2
0
Количество передач
368
455
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.5
xGP (предотвращенные голы)
1.32
1.32
Информация о матче
Главный судья:
Elijio Arreguin, USA
Стадион:
Субару Парк
Посещаемость:
17430
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3 : 2
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