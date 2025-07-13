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  • Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров

Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров

Сегодня, 08:51

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, забивший два гола в домашнем матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), довел число своих голов до 11 на отрезке из последних 6 матчей.

Аргентинец сравнялся по этому показателю с Джозефом Мартинесом. С 4 июля по 4 августа 2018 года венесуэлец, выступая за «Атланту Юнайтед», тоже забил 11 голов за 6 матчей.

Также 38-летний Месси теперь делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС. На счету аргентинца стало 16 голов, и он сравнялся по этому показателю с Сэмом Сарриджем из «Нэшвилла». При этом Месси сыграл в этом сезоне только в 16 матчах лиги, а англичанин – в 22-х.

  • Ранее Месси в рамках результативной серии оформил дубли в матчах с «Монреаль Импэкт» (4:1, 4:2), «Коламбус Крю» (5:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), отметился 1 забитым мячом во встрече с «Филадельфией Юнион» (3:3).
  • На счету аргентинца, по подсчетам МЛС, также 7 ассистов в этом сезоне.

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Источник: страница MLS Communications в соцсети X
США. МЛС Нэшвилл Интер Майами Месси Лионель Сарридж Сэм
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