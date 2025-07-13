Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, забивший два гола в домашнем матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), довел число своих голов до 11 на отрезке из последних 6 матчей.

Аргентинец сравнялся по этому показателю с Джозефом Мартинесом. С 4 июля по 4 августа 2018 года венесуэлец, выступая за «Атланту Юнайтед», тоже забил 11 голов за 6 матчей.

Также 38-летний Месси теперь делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС. На счету аргентинца стало 16 голов, и он сравнялся по этому показателю с Сэмом Сарриджем из «Нэшвилла». При этом Месси сыграл в этом сезоне только в 16 матчах лиги, а англичанин – в 22-х.