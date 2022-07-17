Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Торонто
Монреаль - Торонто: обзор матча 17 июля 2022
Монреаль
17.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
1 : 0
Завершен
Торонто
69'
Л. Макнотон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Торонто
90'
+1
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Л. Петрассо
Желтая карточка
Z. Brault Guillard
87'
Замена
Г. Корбо
️️️️
Р. Киото
85'
Вторая желтая
К. Миллер
81'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
А. Джонстон
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Макнотон
69'
Замена
M. Toye
️️️️
К. Камара
60'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
M. Miljevic
60'
Желтая карточка
К. Миллер
57'
46'
Желтая карточка
M. Bradley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
13
Mason Toye
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
2-4-1-4
2
Ватерман
4
Миллер
2
Ваньяма
10
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
9
Киото
4
Камачо
41
Пантемис
2
Джонстон
85
Камара
4-2-4
26
40
5
Макнотон
4
Кришито
13
Петрассо
14
Кайе
33
Томпсон
9
9
Хименес
29
Керр
4
9
Киото
95
Корбо
95
Корбо
9
Киото
2
Джонстон
2
2
2
Джонстон
10
10
Михайлович
10
Михайлович
10
85
Камара
13
13
85
Камара
13
Петрассо
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
13
Петрассо
Остались в запасе
Монреаль
Торонто
1
Себастьян Бреза
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Монреаль - Торонто
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
Новости команд
Все
Монреаль
Торонто
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+