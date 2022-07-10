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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Сан-Хосе
Торонто - Сан-Хосе: обзор матча 10 июля 2022
Торонто
10.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 27 тур
2 : 2
Завершен
Сан-Хосе
75'
Д. Осорио
26'
Ж. Эбобиссе
90+2'
Д. Скахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Сан-Хосе
90'
+5
Желтая карточка
J. Yueill
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Скахан
Пас отдал
J. Yueill
89'
Замена
У. Буда
️️️️
П. Мари
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Д. Нельсон
87'
83'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Я. Грегуш
83'
Замена
S. Salinas
️️️️
К. Эспиноса
82'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
Жудсон
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Д. Кришито
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Осорио
75'
65'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
Замена
A. Akinola
️️️️
Л. Петрассо
61'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
B. Kikanovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
9
Хесус Хименес
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Торонто
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
4-2-4
31
Вестберг
13
Петрассо
17
Мавинга
4
Кришито
40
33
Томпсон
21
Осорио
9
Хименес
29
Керр
4
26
Нельсон
2-4-5
3
Мари
15
Лопес
21
Грегуш
7
Эспиноса
93
Жудсон
14
12
5
Натан
4
Бисон
28
17
Эбобиссе
26
Нельсон
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
26
Нельсон
4
Кришито
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
4
Кришито
13
Петрассо
9
9
13
Петрассо
93
Жудсон
5
Ремеди
5
Ремеди
93
Жудсон
28
7
7
28
7
Эспиноса
6
6
7
Эспиноса
21
Грегуш
16
Скахан
16
Скахан
21
Грегуш
3
Мари
7
Буда
7
Буда
3
Мари
Остались в запасе
Торонто
Сан-Хосе
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Торонто - Сан-Хосе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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