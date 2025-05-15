МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил очко по системе «гол+пас» в МЛС по итогам матча регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:3).

На счет аргентинца записали вторую передачу в голевой атаке «цапель» на 52-й минуте, установившей окончательный счет в игре.

Месси получил передачу перед штрафной, затем сделал пас на правый фланг, откуда Бальтасар Родригес сделал прострел вдоль лицевой, а Тадео Альенде замкнул его.

Согласно подсчетам МЛС, у Месси 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах лиги в этом сезоне.