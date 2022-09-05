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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Монреаль
Торонто - Монреаль: обзор матча 05 сентября 2022
Торонто
05.09.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 41 тур
3 : 4
Завершен
Монреаль
5'
Ф. Бернардески (П)
7'
Л. Инсинье
90+3'
Л. Инсинье
19'
К. Миллер
21'
Д. Михайлович
43'
К. Камара
54'
А. Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Монреаль
ГОЛ! 3:4!
Л. Инсинье
90'
+3
86'
Замена
M. Miljevic
️️️️
К. Камара
Желтая карточка
Ф. Бернардески
83'
83'
Желтая карточка
M. Toye
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Д. Кришито
79'
77'
Замена
M. Toye
️️️️
Р. Киото
77'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
М. Шоньер
75'
Желтая карточка
Р. Киото
66'
Замена
И. Коне
️️️️
Д. Михайлович
Замена
I. Achara
️️️️
N. Okello
58'
Замена
Х. Хименес
️️️️
A. Akinola
57'
54'
ГОЛ! 2:4!
А. Джонстон
Замена
М. Кайе
️️️️
Д. Нельсон
46'
Замена
Д. Хенри
️️️️
К. Мавинга
46'
Желтая карточка
Р. Ларея
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
М. Шоньер
43'
ГОЛ! 2:3!
К. Камара
Пас отдал
Ж. Ватерман
Желтая карточка
Д. Кришито
23'
21'
ГОЛ! 2:2!
Д. Михайлович
Пас отдал
В. Ваньяма
19'
ГОЛ! 2:1!
К. Миллер
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
7'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Бернардески
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
14
Noble Okello
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4-2-4
26
40
17
Мавинга
4
Кришито
22
Ларея
10
Инсинье
10
Бернардески
14
26
Нельсон
9
4
2-3-2-4
2
Ватерман
4
Миллер
6
Пьетт
2
Ваньяма
66
Шоньер
10
Михайлович
9
Киото
4
Камачо
2
Джонстон
85
Камара
41
Пантемис
17
Мавинга
44
Хенри
44
Хенри
17
Мавинга
26
Нельсон
14
Кайе
14
Кайе
26
Нельсон
14
99
99
14
9
9
Хименес
9
Хименес
9
4
Кришито
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
4
Кришито
66
Шоньер
15
Торкелссон
15
Торкелссон
66
Шоньер
85
Камара
10
10
85
Камара
10
Михайлович
8
Коне
8
Коне
10
Михайлович
9
Киото
13
13
9
Киото
Остались в запасе
Торонто
Монреаль
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Торонто - Монреаль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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