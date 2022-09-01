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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 01 сентября 2022
Торонто
01.09.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 40 тур
2 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
62'
Х. Хименес
81'
Ф. Бернардески (П)
24'
Д. Коста
89'
Р. Пуч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+1
Замена
S. Kljestan
️️️️
Чичарито
89'
ГОЛ! 2:2!
Р. Пуч
84'
Желтая карточка
Х. Араухо
84'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
V. Vázquez
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Бернардески
81'
68'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Ч. Гаспер
68'
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Грандсир
67'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
Замена
S. O'Neill
️️️️
Л. Макнотон
65'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хименес
Пас отдал
I. Achara
62'
Замена
I. Achara
️️️️
Д. Нельсон
61'
Замена
Х. Хименес
️️️️
A. Akinola
61'
Желтая карточка
Л. Макнотон
51'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
15'
Желтая карточка
С. Грандсир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Коси Томпсон
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
4-1-2-3
26
5
Макнотон
17
Мавинга
4
Кришито
22
Ларея
33
Томпсон
10
Инсинье
10
Бернардески
9
4
26
Нельсон
3-2-2-3
31
Бонд
77
Гаспер
33
Уильямс
4
Кулибали
16
Бругман
10
Пуч
7
Грандсир
11
Коста
22
Араухо
8
14
Чичарито
5
Макнотон
40
40
5
Макнотон
9
9
Хименес
9
Хименес
9
26
Нельсон
99
99
26
Нельсон
7
Грандсир
91
Кабрал
91
Кабрал
7
Грандсир
77
Гаспер
44
Эдвардс
44
Эдвардс
77
Гаспер
8
9
Йовелич
9
Йовелич
8
14
Чичарито
16
16
14
Чичарито
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
Остались в запасе
Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
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Торонто
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Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
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23 августа
1
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10 августа
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9 мая
2
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23 августа
4
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23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
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2025.09.15 20:00
2
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2025.02.10 21:51
1
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