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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк: обзор матча 27 апреля 2026
Лос-Анджелес Гэлакси
27.04.2026, понедельник, 02:00
США. МЛС, 10 тур
2 : 1
Ответный матч – 08.11.2026
Завершен
Реал Солт-Лейк
9'
М. Ройс
85'
М. Ройс (П)
45+4'
J. Marcinkowski (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Завершен
Желтая карточка
Elijah Wynder
90'
+3
90'
+7'
Замена
Isaiah Parente
️️️️➡️️
Марко Ройс
89'
Замена
Chris Rindov
️️️️➡️️
Джон Нельсон
89'
87'
Замена
Пабло Руис
️️️️➡️️
Стейн Спирингс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Марко Ройс
85'
83'
Желтая карточка
Сэм Джанкуа
76'
Замена
Доминик Марчук
️️️️➡️️
Диего Луна
76'
Замена
ДеАндре Йедлин
️️️️➡️️
Philip Quinton
Замена
Мики Ямане
️️️️➡️️
Harbor Miller
72'
Замена
Elijah Wynder
️️️️➡️️
Эдвин Серрильо
67'
63'
Желтая карточка
Диего Луна
Желтая карточка
Маурисио Куэвас
57'
56'
Замена
Серджи Соланс
️️️️➡️️
Виктор Олатунжи
56'
Замена
Морган Гилявоги
️️️️➡️️
Эйден Хезархани
55'
Желтая карточка
Жустен Глад
48'
Желтая карточка
Ноэль Калискан
Замена
Эдвин Серрильо
️️️️➡️️
Якоб Глеснес
46'
45'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
James Marcinkowski
45'
+4'
Желтая карточка
Lucas Sanabria
42'
Желтая карточка
Justin Haak
21'
ГОЛ! 1:0!
Марко Ройс
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лос-Анджелес Гэлакси
14
Джон Нельсон
ЛЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
8
Lucas Sanabria
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
18
Марко Ройс
(К)
АП
11
Габриэл Пек
ПВ
15
Justin Haak
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
10
Диего Луна
АП
72
Завьер Гозо
ПВ
39
Эйден Хезархани
ПВ
17
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
22
Elijah Wynder
ЦП
76
Troy Elgersma
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
57
Julian Placias
ЦФ
Реал Солт-Лейк
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
7
Пабло Руис
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
27
Griffin Dillon
ЦП
22
Серджи Соланс
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
11
Доминик Марчук
РФ
3-2-2-2-2
26
5
Глеснес
25
Гарсес
14
Нельсон
19
Куэвас
8
28
Пайнтсил
18
Ройс
11
Пек
12
15
3-3-3-1
1
Кабрал
15
Глад
26
29
Джанкуа
6
Спирингс
92
Калискан
25
Санабрия
39
Хезархани
10
Луна
72
Гозо
17
Олатунжи
14
Нельсон
20
20
14
Нельсон
26
2
Ямане
2
Ямане
26
5
Глеснес
6
Серрильо
6
Серрильо
5
Глеснес
Серрильо
22
22
Серрильо
18
Ройс
16
16
18
Ройс
26
2
Йедлин
2
Йедлин
26
6
Спирингс
7
Руис
7
Руис
6
Спирингс
17
Олатунжи
22
Соланс
22
Соланс
17
Олатунжи
39
Хезархани
9
Гилявоги
9
Гилявоги
39
Хезархани
10
Луна
11
Марчук
11
Марчук
10
Луна
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
1
Новак Мичович
ВР
76
Troy Elgersma
ЦП
24
Ruben Ramos
ЦФ
57
Julian Placias
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
23
Zach Booth
ЦП
27
Griffin Dillon
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
76
Troy Elgersma
ЦП
24
Ruben Ramos
ЦФ
57
Julian Placias
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
23
Zach Booth
ЦП
27
Griffin Dillon
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
Точно не сыграют
Хулиан Ауде
ЛЗ
Клаусс
ЦФ
Матеус Наскименто
ЦФ
Рики Пуч
ЦП
Эрик Томми
ЛП
Мая Йошида
ЦЗ
Реал Солт-Лейк
Точно не сыграют
Juan Arias
ЦП
Jesus Barea
ЦФ
Эмека Энели
ПЗ
Ариат Пиол
ЦФ
Лукас Энгель
ЛЗ
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
4
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
0
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
391
602
Сейвы
8
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Ривас
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Посещаемость:
19773
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- : -
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Сент-Луис
- : -
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США. МЛС, 16 тур
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