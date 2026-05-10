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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Реал Солт-Лейк
Даллас - Реал Солт-Лейк: обзор матча 10 мая 2026
Даллас
10.05.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 12 тур
3 : 1
Ответный матч – 20.08.2026
Завершен
Реал Солт-Лейк
19'
С. Морено
24'
K.
90+3'
S. Sarver
85'
Д. Луна
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Реал Солт-Лейк
Завершен
Желтая карточка
Sam Sarver
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Sam Sarver
Пас отдал
Себастьен Ибеага
90'
+3
90'
+7'
85'
ГОЛ! 2:1!
Диего Луна
Пас отдал
Морган Гилявоги
83'
Замена
Доминик Марчук
️️️️➡️️
ДеАндре Йедлин
81'
Желтая карточка
ДеАндре Йедлин
Замена
Логан Фаррингтон
️️️️➡️️
Петар Муса
75'
Замена
Sam Sarver
️️️️➡️️
Хоакин Вальенте
75'
69'
Замена
Alexandros Katranis
️️️️➡️️
Хуан Мануэль Санабрия
68'
Замена
Эйден Хезархани
️️️️➡️️
Стейн Спирингс
Замена
Кристиан Каппис
️️️️➡️️
Сантьяго Морено
67'
58'
Замена
Виктор Олатунжи
️️️️➡️️
Серджи Соланс
45'
+1
Желтая карточка
Диего Луна
45'
+2'
35'
Желтая карточка
Морган Гилявоги
ГОЛ! 2:0!
Kaick
24'
Желтая карточка
Осазе Урогиде
23'
ГОЛ! 1:0!
Сантьяго Морено
Пас отдал
Петар Муса
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Даллас
30
Michael Collodi
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
6
Ran Binyamin
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
55
Kaick
ЦП
17
Рамиро
(К)
ЦП
21
Хоакин Вальенте
АП
10
Сантьяго Морено
ПВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Реал Солт-Лейк
1
Рафаэль Кабрал
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
10
Диего Луна
АП
72
Завьер Гозо
ПВ
22
Серджи Соланс
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
8
Patrickson Delgado
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
27
Caleb Swann
ЦП
28
Sam Sarver
ЦФ
23
Логан Фаррингтон
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
Реал Солт-Лейк
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
3
Kobi Henry
ЦЗ
27
Griffin Dillon
ЦП
7
Пабло Руис
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
39
Эйден Хезархани
ПВ
17
Виктор Олатунжи
ЦФ
11
Доминик Марчук
РФ
3-4-2-1
30
32
Норрис
3
Урогиде
18
Мур
6
55
17
Рамиро
14
Йоханссон
21
Вальенте
10
Морено
26
Муса
3-3-2-2
1
Кабрал
2
Йедлин
26
29
Джанкуа
6
Спирингс
25
Санабрия
92
Калискан
72
Гозо
10
Луна
9
Гилявоги
22
Соланс
25
Ибеага
25
Ибеага
10
Морено
12
Каппис
12
Каппис
10
Морено
21
Вальенте
28
28
21
Вальенте
26
Муса
23
Фаррингтон
23
Фаррингтон
26
Муса
25
Санабрия
98
98
25
Санабрия
6
Спирингс
39
Хезархани
39
Хезархани
6
Спирингс
22
Соланс
17
Олатунжи
17
Олатунжи
22
Соланс
2
Йедлин
11
Марчук
11
Марчук
2
Йедлин
Остались в запасе
Даллас
Реал Солт-Лейк
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
8
Patrickson Delgado
ЦП
27
Caleb Swann
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Kobi Henry
ЦЗ
27
Griffin Dillon
ЦП
7
Пабло Руис
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
8
Patrickson Delgado
ЦП
27
Caleb Swann
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Kobi Henry
ЦЗ
27
Griffin Dillon
ЦП
7
Пабло Руис
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
Точно не сыграют
Жеоване Жезус
ПЗ
Андерсон Хулио
ПВ
Бернард Камунго
ПВ
Реал Солт-Лейк
Точно не сыграют
Лукас Энгель
ЛЗ
Jesus Barea
ЦФ
Эмека Энели
ПЗ
Ариат Пиол
ЦФ
Жустен Глад
ЦЗ
Статистика матча Даллас - Реал Солт-Лейк
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
15
13
Офсайды
2
1
Количество передач
242
657
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.05
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Информация о матче
Главный судья:
Джозеф Дикерсон
Стадион:
Тойота
Посещаемость:
11004
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