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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Торонто
Орландо Сити - Торонто: обзор матча 18 сентября 2022
Орландо Сити
18.09.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 44 тур
4 : 0
Завершен
Торонто
9'
Ф. Торрес
22'
Э. Кара
47'
Л. Макнотон (АГ)
84'
Т. Акинделе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Торонто
90'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
У. Картахена
85'
ГОЛ! 4:0!
Т. Акинделе
84'
84'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Р. Ларея
82'
Желтая карточка
Л. Макнотон
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Ф. Торрес
81'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
80'
72'
Замена
Д. Осорио
️️️️
М. Кайе
72'
Замена
Л. Петрассо
️️️️
Д. Кришито
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
71'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Э. Кара
70'
53'
Замена
Х. Хименес
️️️️
A. Akinola
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Л. Макнотон
47'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
38'
32'
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ! 2:0!
Э. Кара
Пас отдал
М. Перейра
22'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Ayo Akinola
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
8
Моутинью
3
Карлос
21
Шлегель
13
Руан
16
Картахена
10
Перейра
30
Урсо
11
Торрес
9
Кара
77
Ангуло
4-2-2-2
31
Вестберг
22
Ларея
5
Макнотон
4
Кришито
40
14
Кайе
33
Томпсон
10
Бернардески
10
Инсинье
4
9
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
9
Кара
91
Мичел
91
Мичел
9
Кара
11
Торрес
13
Акинделе
13
Акинделе
11
Торрес
16
Картахена
16
Джоаккини
16
Джоаккини
16
Картахена
4
Кришито
13
Петрассо
13
Петрассо
4
Кришито
14
Кайе
21
Осорио
21
Осорио
14
Кайе
22
Ларея
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
22
Ларея
9
9
Хименес
9
Хименес
9
Остались в запасе
Орландо Сити
Торонто
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
26
Alex Bono
ВР
26
Джейден Нельсон
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
26
Джейден Нельсон
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Орландо Сити - Торонто
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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