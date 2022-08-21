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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Торонто
Интер Майами - Торонто: обзор матча 21 августа 2022
Интер Майами
21.08.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 37 тур
2 : 1
Завершен
Торонто
24'
Ж. Мота
44'
А. Ласситер
28'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Торонто
Замена
В. Ульоа
️️️️
А. Посуэло
83'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Р. Тэйлор
71'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Ж. Мота
71'
Замена
И. Вассилев
️️️️
А. Ласситер
62'
62'
Замена
I. Achara
️️️️
A. Akinola
56'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
ГОЛ! 2:1!
А. Ласситер
44'
28'
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мота
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Торонто
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Ayo Akinola
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Торонто
13
Лука Петрассо
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
4-1-3-3
97
МакВей
4
Сейлор
2
Йедлин
37
Лоу
40
Грегоре
10
Мота
8
Посуэло
21
Тэйлор
7
Ласситер
12
Каллендер
9
Игуаин
4-1-2-3
26
22
Ларея
17
Мавинга
4
Кришито
5
Макнотон
21
Осорио
10
Бернардески
10
Инсинье
26
Нельсон
4
9
7
Ласситер
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Ласситер
8
Посуэло
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Посуэло
10
Мота
7
Дюк
7
Дюк
10
Мота
21
Тэйлор
25
Родригес
25
Родригес
21
Тэйлор
9
99
99
9
Остались в запасе
Интер Майами
Торонто
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
13
Лука Петрассо
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
Остались в запасе
13
Лука Петрассо
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Интер Майами - Торонто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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