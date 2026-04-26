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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 26 апреля 2026
Интер Майами
26.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
1 : 1
Ответный матч – 02.11.2026
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
76'
Х. Бертераме
56'
К. Хиль
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
Желтая карточка
Микаэл
90'
+2
90'
+5'
89'
Замена
Диего Факундес
️️️️➡️️
Альхассан Юсуф
86'
Замена
Таннер Бисон
️️️️➡️️
Дор Тургеман
Замена
Эзекиэль Абадиа-Реда
️️️️➡️️
Факундо Мура
76'
ГОЛ! 1:1!
Херман Бертераме
76'
71'
Замена
Jackson Yueill
️️️️➡️️
Гриффин Йоу
Замена
Ян Фрей
️️️️➡️️
Гонсало Лухан
70'
Замена
Престон Пламбек
️️️️➡️️
Давид Руис
70'
Желтая карточка
Давид Руис
67'
Желтая карточка
Тадео Альенде
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Карлес Хиль
Пас отдал
Дор Тургеман
Замена
Тадео Альенде
️️️️➡️️
Ноа Аллен
46'
46'
Замена
Лука Лангони
️️️️➡️️
Илай Фейнгольд
45'
Травма
Илай Фейнгольд
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер Майами
97
Дейн Сент-Клер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
19
Херман Бертераме
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Анхель Ойос
Нью-Инглэнд Революшн
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Пейтон Миллер
ЛЗ
22
Ethan Kohler
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
21
Бруклин Рейнс
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
10
Карлес Хиль
(К)
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЛВ
11
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Интер Майами
34
Рокко Риос Ново
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
76
Эзекиэль Абадиа-Реда
ЦЗ
59
Престон Пламбек
ЦП
70
Дэниел Сумалла
ЦП
88
Александр Шо
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
33
Donovan Parisian
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
38
Eric Klein
ЦП
35
Cristiano Oliveira
ЦП
17
M. Zambrano
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
41
Лука Лангони
РФ
3-3-1-1-2
97
Сент-Клер
37
Фалькон
16
Микаэл
4
Мура
32
Аллен
41
Руис
2
Лухан
7
Де Пауль
10
Месси
19
Бертераме
9
Суарес
4-3-1-1-1
1
Тернер
12
Фейнгольд
22
23
25
Миллер
2
Фофана
21
Рейнс
80
Юсуф
10
Хиль
7
Йоу
11
Тургеман
2
Лухан
17
Фрей
17
Фрей
2
Лухан
4
Мура
76
Абадиа-Реда
76
Абадиа-Реда
4
Мура
41
Руис
59
Пламбек
59
Пламбек
41
Руис
32
Аллен
21
Альенде
21
Альенде
32
Аллен
11
Тургеман
4
Бисон
4
Бисон
11
Тургеман
7
Йоу
14
14
7
Йоу
80
Юсуф
77
Факундес
77
Факундес
80
Юсуф
12
Фейнгольд
41
Лангони
41
Лангони
12
Фейнгольд
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
34
Рокко Риос Ново
ВР
70
Дэниел Сумалла
ЦП
88
Александр Шо
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Анхель Ойос
33
Donovan Parisian
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
38
Eric Klein
ЦП
35
Cristiano Oliveira
ЦП
17
M. Zambrano
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ВР
70
Дэниел Сумалла
ЦП
88
Александр Шо
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
Остались в запасе
33
Donovan Parisian
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
38
Eric Klein
ЦП
35
Cristiano Oliveira
ЦП
17
M. Zambrano
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Анхель Ойос
Главный тренер
Калеб Портер
Интер Майами
Точно не сыграют
Mateo Silvetti
ЦФ
Теласко Сеговия
ЦП
Нью-Инглэнд Революшн
Точно не сыграют
Брайан Себальос
ЦЗ
Леонардо Кампана
ЦФ
Мэтт Полстер
ЦП
Статистика матча Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
3
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
7
Офсайды
1
1
Количество передач
703
342
Сейвы
6
9
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
3
1.54
xGP (предотвращенные голы)
2.46
2.46
Информация о матче
Главный судья:
Рубиэль Васкес
Стадион:
Ню Стэдиум
Посещаемость:
26609
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США. МЛС, 14 тур
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2 : 1
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США. МЛС, 13 тур
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