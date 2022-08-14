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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Портленд
Торонто - Портленд: обзор матча 14 августа 2022
Торонто
14.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 35 тур
3 : 1
Завершен
Портленд
41'
Д. Осорио
79'
Л. Инсинье
85'
Ф. Бернардески
73'
Х. ван Ранкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Портленд
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Р. Ларея
87'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Л. Макнотон
87'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Р. Ларея
85'
81'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Бланко
81'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Й. Чара
ГОЛ! 2:1!
Л. Инсинье
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. ван Ранкин
Желтая карточка
Д. Осорио
68'
Желтая карточка
К. Мавинга
67'
64'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Я. Незгода
64'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
Д. Айяла
Замена
A. Akinola
️️️️
Х. Хименес
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Осорио
Пас отдал
Р. Ларея
41'
Желтая карточка
Л. Макнотон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Торонто
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
4-1-2-3
26
5
Макнотон
17
Мавинга
4
Кришито
22
Ларея
21
Осорио
10
Инсинье
10
Бернардески
9
Хименес
26
Нельсон
4
4-1-2-2-1
31
Ивачич
2
ван Ранкин
13
Жупарич
28
Туилома
26
Браво
22
Айяла
29
Бланко
21
Чара
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
5
Макнотон
40
40
5
Макнотон
9
Хименес
9
9
9
Хименес
22
Ларея
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
22
Ларея
22
Айяла
19
Уильямсон
19
Уильямсон
22
Айяла
29
Бланко
44
Лориа
44
Лориа
29
Бланко
11
Незгода
27
Асприлья
27
Асприлья
11
Незгода
8
Чара
9
Фогаса
9
Фогаса
8
Чара
Остались в запасе
Торонто
Портленд
13
Лука Петрассо
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
13
Лука Петрассо
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Торонто - Портленд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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