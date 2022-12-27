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Доменико Кришито
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Доменико Кришито - новости
Защитник
Имя
Доменико
Фамилия
Кришито
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Черкола
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
30 декабря 1986 (36 лет)
Рост
183
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
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12:51
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27 декабря 2022
21:07
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Экс-зенитовец Кришито возобновил карьеру в клубе Серии В
21 декабря 2022
01:27
Стало известно, в каком клубе может возобновить карьеру экс-зенитовец Кришито
16 ноября 2022
14:55
Кришито: «Еще не закончил карьеру. Раздумываю»
13:28
В «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кришито
2
11:38
Агент Кришито допустил возвращение игрока в «Зенит»
1
08:07
Двукратный чемпион России Кришито закончил карьеру
15 ноября 2022
20:28
Экс-зенитовец Кришито расторг контракт с «Торонто»
29 июня 2022
18:14
Фото
Экс-зенитовец Кришито перешел в «Торонто»
6 мая 2022
23:58
Серия А. Экс-зенитовец Кришито на 95-й минуте принес «Дженоа» волевую победу над «Ювентусом»
5
28 февраля 2022
09:49
Экс-капитан «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто» (Николо Скира)
26 января 2022
10:41
Кришито летом перейдет в «Торонто»
1
30 декабря 2021
15:16
Фото
«С днем рождения, Миммо!» «Зенит» поздравил Кришито с 35-летием
8
28 декабря 2021
18:49
У экс-защитника «Зенита» Кришито коронавирус. В прошлый раз он думал о завершении карьеры из-за болезни
24 декабря 2021
11:54
Кришито получил предложение от «Торонто» из МЛС (Николо Скира)
2
6 ноября 2021
00:49
Серия А. Гол экс-зенитовца Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Эмполи»
1
25 мая 2021
18:36
Фото
Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием
5
20 марта 2021
00:47
Серия А. «Дженоа» добился волевой победы над «Пармой», в заявке на матч было четыре экс-игрока «Зенита»
5
29 января 2021
16:32
Кришито: «Думал о завершении карьеры, когда заразился коронавирусом»
17 января 2021
19:47
Миранчук – в запасе на матч с «Дженоа»; Кришито, Шомуродов сыграют с первых минут
5
25 мая 2020
22:23
Фото
Тимощук, Халк и Дзюба – в символической сборной «Зенита» за российский период по версии Геннадия Орлова
18
10 апреля 2020
18:00
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2
3 апреля 2020
10:24
Кришито: «Нужно еще немного продержаться»
23 февраля 2020
16:24
Серия А. «Лацио» продлил беспроигрышную серию до 20 матчей, обыграв «Дженоа». Иммобиле забил 27-й гол в сезоне
1
30 января 2020
17:49
Журналист Скира: Кришито недоволен Прециози из-за желания продать его в «Фиорентину». Экс-зенитовец хочет закончить карьеру в «Дженоа»
1
5 января 2020
22:34
Серия А. Гол экс-зенитовца Кришито помог «Дженоа» победить «Сассуоло», «Верона» обыграла СПАЛ
1
24 декабря 2019
07:03
Кришито: «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов»
12
3 декабря 2019
22:18
Кришито в матче Кубка Италии забил и в свои, и в чужие ворота
3
6 октября 2019
11:20
Кришито не доиграл матч с «Миланом». Его унесли на носилках из-за травмы
1
15 сентября 2019
15:35
Серия А. «Аталанта» на 95 минуте вырвала победу над «Дженоа», Кришито забил гол
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