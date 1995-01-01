Экс-капитан «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто» (Николо Скира)

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито в скором времени станет игроком «Торонто».
35-летний футболист присоединится к новой команде в марте.
Стороны уже заключили контракт, рассчитанный на два года.
- Кришито с 2011 по 2018 год выступал за «Зенит».
- В этом сезоне итальянец забил 6 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.
Кришито летом перейдет в «Торонто»
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