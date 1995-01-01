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    Экс-капитан «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто» (Николо Скира)

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито в скором времени станет игроком «Торонто».

    35-летний футболист присоединится к новой команде в марте.

    Стороны уже заключили контракт, рассчитанный на два года.

    • Кришито с 2011 по 2018 год выступал за «Зенит».
    • В этом сезоне итальянец забил 6 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.

    Кришито летом перейдет в «Торонто»

    «С днем рождения, Миммо!» «Зенит» поздравил Кришито с 35-летием

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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