Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Серия А. Экс-зенитовец Кришито на 95-й минуте принес «Дженоа» волевую победу над «Ювентусом»

«Дженоа» в 36-м туре чемпионата Италии вырвал победу над «Ювентусом». Решающий мяч на 90+5 минуте забил защитник Доменико Кришито, бравший РПЛ с «Зенитом».

Генуэзцы идут в зоне вылета, до спасительной строчки – очко. «Ювентус» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Италия. Серия А. 36-й тур

Дженоа – Ювентус – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дибала, 48; 1:1 – Гудмундссон, 87; 2:1 – Кришито, 90+5 (с пенальти).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Рома» не проигрывает дома в еврокубках 19 матчей подряд
«Рома» даст бесплатные билеты на финал Лиги конференций фанатам, посетившим матч против «Буде-Глимт» (1:6)
Серия А. «Интер» победил со счета 0:2 «Эмполи» и вышел на 1-е место, у Лаутаро дубль
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.05.2022 23:58
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    ikhjkh 13 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63425

    portero 54 минуты назад

    дежавю , Джена повторила то что сделал Реал.....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11