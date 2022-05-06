Серия А. Экс-зенитовец Кришито на 95-й минуте принес «Дженоа» волевую победу над «Ювентусом»

«Дженоа» в 36-м туре чемпионата Италии вырвал победу над «Ювентусом». Решающий мяч на 90+5 минуте забил защитник Доменико Кришито, бравший РПЛ с «Зенитом».

Генуэзцы идут в зоне вылета, до спасительной строчки – очко. «Ювентус» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Италия. Серия А. 36-й тур

Дженоа – Ювентус – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дибала, 48; 1:1 – Гудмундссон, 87; 2:1 – Кришито, 90+5 (с пенальти).

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