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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Интер Майами
Торонто - Интер Майами: обзор матча 01 октября 2022
Торонто
01.10.2022, суббота, 02:30
США. МЛС, 45 тур
0 : 1
Завершен
Интер Майами
86'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Интер Майами
90'
+1
Замена
И. Вассилев
️️️️
Г. Игуаин
88'
Замена
В. Ульоа
️️️️
А. Посуэло
86'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Замена
A. Akinola
️️️️
Х. Хименес
73'
Замена
I. Achara
️️️️
Л. Инсинье
72'
69'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Б. Дюк
69'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Л. Кампана
Желтая карточка
Р. Ларея
57'
Желтая карточка
M. Bradley
49'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Д. Керр
46'
Желтая карточка
Л. Инсинье
45'
+3
40'
Желтая карточка
Грегоре
32'
Желтая карточка
Л. Кампана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Торонто
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
4-1-2-3
31
Вестберг
17
Мавинга
40
4
Кришито
22
Ларея
14
Кайе
10
Инсинье
10
Бернардески
9
Хименес
29
Керр
4
4-1-3-3
37
Лоу
6
Мабика
97
МакВей
2
Йедлин
40
Грегоре
10
Мота
8
Посуэло
7
Дюк
9
Кампана
9
Игуаин
12
Каллендер
10
Инсинье
99
99
10
Инсинье
29
Керр
26
Нельсон
26
Нельсон
29
Керр
9
Хименес
9
9
9
Хименес
9
Игуаин
19
Вассилев
19
Вассилев
9
Игуаин
8
Посуэло
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Посуэло
9
Кампана
21
Тэйлор
21
Тэйлор
9
Кампана
7
Дюк
7
Ласситер
7
Ласситер
7
Дюк
Остались в запасе
Торонто
Интер Майами
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Торонто - Интер Майами
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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