В Италии раскрыли, чем занимается Балотелли

Сегодня, 21:35

Стало известно, чем занимается бывший футболист сборной Италии Марио Балотелли.

35-летний нападающий ждет предложений от клубов, а для сохранения физической формы тренирует детей.

В 2023 году его отправили заниматься с детьми в качестве общественных работ за вождение в нетрезвом виде. Марио понравилось, и теперь он участвует в процессе добровольно.

  • Балотелли в июне покинул «Дженоа» в связи с истечением срока контракта.
  • В прошлом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах Серии А, не отметившись голевыми действиями.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Дженоа Балотелли Марио
