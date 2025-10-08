В Италии раскрыли, чем занимается Балотелли

Стало известно, чем занимается бывший футболист сборной Италии Марио Балотелли.
35-летний нападающий ждет предложений от клубов, а для сохранения физической формы тренирует детей.
В 2023 году его отправили заниматься с детьми в качестве общественных работ за вождение в нетрезвом виде. Марио понравилось, и теперь он участвует в процессе добровольно.
- Балотелли в июне покинул «Дженоа» в связи с истечением срока контракта.
- В прошлом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах Серии А, не отметившись голевыми действиями.
Источник: La Gazzetta dello Sport