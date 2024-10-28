Итальянский клуб объявил о подписании Балотелли

Нападающий Марио Балотелли официально присоединился к «Дженоа».
34-летний футболист перешел в новый клуб в качестве свободного агента.
Сообщалось, что контракт между сторонами будет рассчитан до 2025 года. В нем есть опция расторжения.
- Летом истек контракт Балотелли с «Адана Демирспором».
- В течение карьеры он также выступал за «Интер», «Милан», «Брешию», «Монцу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Марсель», «Ниццу», «Сьон».
- В прошлом сезоне форвард забил 7 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах чемпионата Турции.
Источник: сайт «Дженоа»