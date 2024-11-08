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    • Орещук напомнил о ситуации с Балотелли из-за поведения Соболева с журналистами

    Орещук напомнил о ситуации с Балотелли из-за поведения Соболева с журналистами

    Футбольный агент, бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук дал оценку выступлениям нападающего Александра Соболева за «Зенит».

    – Как оцените игру Соболева в «Зените»?

    – Я пока не вижу, чтобы он играл за «Зенит». По этим десятиминутным выходам на замену я не могу судить. Чтобы сказать плохо или хорошо Соболев играет за «Зенит», надо чтобы он несколько матчей подряд сыграл по 70-80 минут. Тогда можно будет его оценивать. А сейчас нечего оценивать.

    Он игрок ротации – ну да. Хороший трансфер – не знаю. Цена, качество – не знаю. Будет играть в «Зените» – не знаю. Забьет Соболев, к примеру, 10 голов – не знаю. Для обоймы состава – да, хорошо. Про то, какой он в коллективе, я не знаю, для этого надо быть внутри команды.

    С журналистами Соболев ведет себя плохо. Вы знаете, плюсов тут не так много. Вспомните Балотелли: одни минусы, а какой футболист сумасшедший. Здесь должно оценивать только руководство клуба, футболисты и главный тренер. А мы можем смотреть со стороны и не провоцировать футболиста, чтобы он не совершал те гадости. Например, огрызается на журналистов. Это неправильно.

    Кто-то в клубе должен с ним поговорить на эту тему. Но это не нашего ума дела. Если «Зениту» нравится, и они это поощряют, мы ничего не сможем сделать. Если им это не нравится, то он больше такого не сделает, и мы это увидим, что он начнет общаться с московскими журналистами.

    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно.
    • 27-летний форвард провел за петербуржцев 12 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • После матча 13-го тура «Зенит»«Локомотив» (1:1), когда один из корреспондентов сказал в микст-зоне, что приехал из Москвы, Соболев ответил: «С москвичами не общаюсь».
    • Нападающий Марио Балотелли неоднократно выражал недовольство работой журналистов во время его выступлений за «Милан» в 2013–2014 годах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    08.11.2024 13:09
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