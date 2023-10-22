Балотелли попросился в сборную Италии: «Никто не обладает такими качествами, как я»

Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли хочет вернуться в сборную Италии.
«Никогда не закрою для себя двери в сборную. Не прошу там быть постоянно, но иногда меня можно вызывать.
Уверен, что никто не обладает такими качествами, как я. Никто не способен менять ситуацию на поле, пусть и с замены, как я», – считает 33-летний игрок.
- У Балотелли за Италию 36 матчей и 14 голов.
- Марио не было в сборной с 2018 года.
- В сезоне чемпионата Турции у Балотелли 2 матча и 2 гола.
Источник: ITASportPress