Балотелли попросился в сборную Италии: «Никто не обладает такими качествами, как я»

Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли хочет вернуться в сборную Италии.

«Никогда не закрою для себя двери в сборную. Не прошу там быть постоянно, но иногда меня можно вызывать.

Уверен, что никто не обладает такими качествами, как я. Никто не способен менять ситуацию на поле, пусть и с замены, как я», – считает 33-летний игрок.