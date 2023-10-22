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    • Балотелли попросился в сборную Италии: «Никто не обладает такими качествами, как я»

    Балотелли попросился в сборную Италии: «Никто не обладает такими качествами, как я»

    Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли хочет вернуться в сборную Италии.

    «Никогда не закрою для себя двери в сборную. Не прошу там быть постоянно, но иногда меня можно вызывать.

    Уверен, что никто не обладает такими качествами, как я. Никто не способен менять ситуацию на поле, пусть и с замены, как я», – считает 33-летний игрок.

    • У Балотелли за Италию 36 матчей и 14 голов.
    • Марио не было в сборной с 2018 года.
    • В сезоне чемпионата Турции у Балотелли 2 матча и 2 гола.

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    Источник: ITASportPress

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    Сегодня, 12:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5218

      Ziklop 2 часа назад

      отсутствие мозга твоё главное качество!

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