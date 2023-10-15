Ибрагимович осудил Балотелли за утраченную карьеру

Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о карьере форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли.
«Балотелли? У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом и изменить свое будущее. Он никогда этого не делал, это правда. Есть так много тех, кто хочет иметь хотя бы один шанс, а он упустил все возможности, которые у него были», – сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.
- 33-летний Балотелли в сентябре во второй раз перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Он отметился двумя голами в двух матчах команды.
- За время игровой карьеры Балотелли защищал цвета «Монцы», «Брешии», «Ниццы», «Марселя», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера».
- В активе нападающего 14 забитых мячей за 36 матчей в составе сборной Италии.
Источник: La Gazzetta dello Sport