Ибрагимович осудил Балотелли за утраченную карьеру

Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о карьере форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли.

«Балотелли? У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом и изменить свое будущее. Он никогда этого не делал, это правда. Есть так много тех, кто хочет иметь хотя бы один шанс, а он упустил все возможности, которые у него были», – сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.