Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2024/2025 Турция. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Турция. Суперлига 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Англии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Италия. Серия А 2007/2008