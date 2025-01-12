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Марио Балотелли
Статистика
Марио Балотелли - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1990 (36)
#45 | Нападающий
189 см | 85 кг
Италия | Гана
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Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Швейцария. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
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Франция. Кубок лиги 2017/2018
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Франция. Кубок лиги 2016/2017
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Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
12.01.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0 : 0
05.01.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 2
21.12.2024
Наполи
83' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0 : 0
15.12.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0 : 0
07.12.2024
Торино
78' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 2
01.12.2024
Дженоа
76' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
2 : 2
24.11.2024
Кальяри
89' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 1
07.11.2024
Комо
72' - 90'
79'
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
04.11.2024
Дженоа
86' - 90'
90'
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