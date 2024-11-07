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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Комо
Дженоа - Комо: обзор матча 07 ноября 2024
Дженоа
07.11.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Комо
90+2'
А. Вольяччо
17'
Л. Да Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Комо
Замена
А. Маркандалли
️️️️
Ф. Миретти
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Вольяччо
Пас отдал
А. Пинамонти
90'
+2
90'
Замена
С. Верди
️️️️
Г. Стрефецца
90'
Замена
А. Йовине
️️️️
А. Фадера
Желтая карточка
Й. Васкес
86'
85'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Кутроне
82'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Л. Да Кунья
82'
Замена
М. Сала
️️️️
А. Морено
Замена
А. Дзаноли
️️️️
С. Сабелли
80'
Желтая карточка
М. Балотелли
79'
79'
Желтая карточка
М. Кемпф
73'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Эхатор
72'
Замена
Г. Перейро
️️️️
М. Френдруп
72'
61'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
А. Вольяччо
61'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
А. Мартин
46'
Желтая карточка
А. Мартин
32'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Да Кунья
Пас отдал
Н. Пас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Дженоа
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-3-2
1
Леали
38
Вольяччо
22
Васкес
28
Маттурро
3
Мартин
20
Сабелли
2
Торсбю
47
Бадель
32
Френдруп
9
Пинамонти
18
Эхатор
4-1-1-2-2
25
Рейна
18
Гольданига
13
Доссена
2
Кемпф
5
Морено
16
Энгельхардт
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
7
Да Кунья
Миретти
27
Маркандалли
27
Маркандалли
Миретти
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
3
Мартин
21
Миретти
21
Миретти
3
Мартин
32
Френдруп
26
Перейро
26
Перейро
32
Френдруп
18
Эхатор
45
Балотелли
45
Балотелли
18
Эхатор
5
Морено
3
Сала
3
Сала
5
Морено
7
Да Кунья
23
Браунедер
23
Браунедер
7
Да Кунья
7
Стрефецца
90
Верди
90
Верди
7
Стрефецца
39
Фадера
6
Йовине
6
Йовине
39
Фадера
10
Кутроне
11
Белотти
11
Белотти
10
Кутроне
Остались в запасе
Дженоа
Комо
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
25
Эмиль Аудеро
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
99
Franz Stolz
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Дженоа - Комо
4
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
17
15
Офсайды
4
4
Количество передач
302
450
Сейвы
7
3
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.32
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Луиджи Феррарис
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