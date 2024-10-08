Клуб Серии A может пригласить Балотелли

«Торино» может рассмотреть вариант с подписанием нападающего Марио Балотелли. 34-летний форвард находится без клуба и хочет вернуться в Серию А, где не выступал с сезона-2019/20.

«Торино» требуется нападающий из-за травмы, которую получил 33-летний форвард команды Дуван Сапата. Форвард получил повреждение крестообразной связки колена и мениска в матче с «Интером». Срок восстановления колумбийца составит как минимум 7 месяцев.

Как сообщает Tuttosport, команда Паоло Ваноли может рассмотреть и другие кандидатуры для укрепления линии атаки.

Без клубов сейчас находятся Айзек Саксесс (в прошлом сезоне играл за «Удинезе»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Мариано Диас («Севилья») и Кевин Гамейро («Страсбур»).