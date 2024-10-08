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    Клуб Серии A может пригласить Балотелли

    «Торино» может рассмотреть вариант с подписанием нападающего Марио Балотелли. 34-летний форвард находится без клуба и хочет вернуться в Серию А, где не выступал с сезона-2019/20.

    «Торино» требуется нападающий из-за травмы, которую получил 33-летний форвард команды Дуван Сапата. Форвард получил повреждение крестообразной связки колена и мениска в матче с «Интером». Срок восстановления колумбийца составит как минимум 7 месяцев.

    Как сообщает Tuttosport, команда Паоло Ваноли может рассмотреть и другие кандидатуры для укрепления линии атаки.

    Без клубов сейчас находятся Айзек Саксесс (в прошлом сезоне играл за «Удинезе»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Мариано Диас («Севилья») и Кевин Гамейро («Страсбур»).

    • В прошлом сезоне Балотелли играл за «Адану Демирспор». В 16 матчах за турецкий клуб он забил 7 голов и отдал 1 передачу.
    • Футболист трижды становился чемпионом Италии в составе «Интера».

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    Источник: Tuttosport

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