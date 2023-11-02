10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»

Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Ливерпуля».
Первое место занял переход Пола Кончески из «Фулхэма» в 2010 году.
Топ-5 замкнула покупка у «Байера» украинца Андрея Воронина летом 2007-го.
- Пол Кончески – из «Фулхэма» в 2010 году.
- Марио Балотелли – из «Милана» в 2014 году.
- Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в 2011 году.
- Эль-Хаджи Диуф – из «Ланса» в 2002 году.
- Андрей Воронин – из «Байера» в 2007 году.
- Шон Данди – из «Карлсруэ» в 1998 году.
- Фабио Борини – из «Пармы» в 2012 году.
- Наби Кейта – из «Лейпцига» в 2018 году.
- Чарли Адам – из «Блэкпула» в 2011 году.
- Альберто Аквилани – из «Ромы» в 2009 году.
Источник: FourFourTwo