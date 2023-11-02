10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»

Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Ливерпуля».

Первое место занял переход Пола Кончески из «Фулхэма» в 2010 году.

Топ-5 замкнула покупка у «Байера» украинца Андрея Воронина летом 2007-го.