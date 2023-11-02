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10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»

2 ноября 2023, 21:50
1

Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Ливерпуля».

Первое место занял переход Пола Кончески из «Фулхэма» в 2010 году.

Топ-5 замкнула покупка у «Байера» украинца Андрея Воронина летом 2007-го.

  1. Пол Кончески – из «Фулхэма» в 2010 году.
  2. Марио Балотелли – из «Милана» в 2014 году.
  3. Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в 2011 году.
  4. Эль-Хаджи Диуф – из «Ланса» в 2002 году.
  5. Андрей Воронин – из «Байера» в 2007 году.
  6. Шон Данди – из «Карлсруэ» в 1998 году.
  7. Фабио Борини – из «Пармы» в 2012 году.
  8. Наби Кейта – из «Лейпцига» в 2018 году.
  9. Чарли Адам – из «Блэкпула» в 2011 году.
  10. Альберто Аквилани – из «Ромы» в 2009 году.

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Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Рейтинг Ливерпуль Диуф Эль-Хаджи Воронин Андрей Кэрролл Энди Кончески Пол Аквилани Альберто Балотелли Марио Борини Фабио Адам Чарли Кейта Наби
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1698995588
3 итальянца. Не играем мы на альбионе никак....
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