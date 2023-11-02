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    10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»

    Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Ливерпуля».

    Первое место занял переход Пола Кончески из «Фулхэма» в 2010 году.

    Топ-5 замкнула покупка у «Байера» украинца Андрея Воронина летом 2007-го.

    1. Пол Кончески – из «Фулхэма» в 2010 году.
    2. Марио Балотелли – из «Милана» в 2014 году.
    3. Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в 2011 году.
    4. Эль-Хаджи Диуф – из «Ланса» в 2002 году.
    5. Андрей Воронин – из «Байера» в 2007 году.
    6. Шон Данди – из «Карлсруэ» в 1998 году.
    7. Фабио Борини – из «Пармы» в 2012 году.
    8. Наби Кейта – из «Лейпцига» в 2018 году.
    9. Чарли Адам – из «Блэкпула» в 2011 году.
    10. Альберто Аквилани – из «Ромы» в 2009 году.

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    Источник: FourFourTwo

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    02.11.2023 21:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2157

      ItalianFootball 3 ноября, 10:13

      3 итальянца. Не играем мы на альбионе никак....

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