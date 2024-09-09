Президент «Сьона» заверил, что Миранчук проявит себя лучше Балотелли

Кристиан Константин, президент «Сьона», сравнил будущий трансфер Антона Миранчука с выступлением за клуб Марио Балотелли.

«Балотелли? С Марио я был совершенно неправ. Я надеялся, что мне удастся изменить его, чтобы он сохранил только свой футбольный талант. Я думал, что я умнее других, но на самом деле я был глуп.

Антон станет совершенно другим игроком для нашего клуба», – сказал Константин.