Кристиан Константин, президент «Сьона», сравнил будущий трансфер Антона Миранчука с выступлением за клуб Марио Балотелли.
«Балотелли? С Марио я был совершенно неправ. Я надеялся, что мне удастся изменить его, чтобы он сохранил только свой футбольный талант. Я думал, что я умнее других, но на самом деле я был глуп.
Антон станет совершенно другим игроком для нашего клуба», – сказал Константин.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.