Балотелли хлестко ответил Златану, который осудил Марио за «утраченную карьеру»

Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли узнал о словах Златана Ибрагимовича в свой адрес.

Швед ранее осудил итальянца за «утраченную карьеру».

В ответ Балотелли выложил фото с кубком Лиги чемпионов, который Ибрагимович не смог выиграть ни разу. Марио взял этот трофей с «Интером» в 2010 году.

33-летний Балотелли в сентябре во второй раз перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Он отметился двумя голами в двух матчах команды.

За время игровой карьеры Балотелли защищал цвета «Монцы», «Брешии», «Ниццы», «Марселя», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера».

Фото: соцсети Марио Балотелли