Балотелли хлестко ответил Златану, который осудил Марио за «утраченную карьеру»

Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли узнал о словах Златана Ибрагимовича в свой адрес.
- Швед ранее осудил итальянца за «утраченную карьеру».
В ответ Балотелли выложил фото с кубком Лиги чемпионов, который Ибрагимович не смог выиграть ни разу. Марио взял этот трофей с «Интером» в 2010 году.
- 33-летний Балотелли в сентябре во второй раз перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Он отметился двумя голами в двух матчах команды.
- За время игровой карьеры Балотелли защищал цвета «Монцы», «Брешии», «Ниццы», «Марселя», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера».
Фото: соцсети Марио Балотелли
Источник: «Бомбардир»