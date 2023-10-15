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    • Балотелли хлестко ответил Златану, который осудил Марио за «утраченную карьеру»

    Балотелли хлестко ответил Златану, который осудил Марио за «утраченную карьеру»

    Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли узнал о словах Златана Ибрагимовича в свой адрес.

    • Швед ранее осудил итальянца за «утраченную карьеру».

    В ответ Балотелли выложил фото с кубком Лиги чемпионов, который Ибрагимович не смог выиграть ни разу. Марио взял этот трофей с «Интером» в 2010 году.

    Фото: соцсети Марио Балотелли

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    Источник: «Бомбардир»

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