У Балотелли появился второй вариант продолжения карьеры в Серии А

34-летний нападающий Марио Балотелли все еще востребован в Серии А.
Сообщалось, что его хочет подписать «Торино». Также форвардом интересуется «Дженоа».
Балотелли пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с «Адана Демирспором».
- Рыночная стоимость итальянца – 650 тысяч евро.
- В течение карьеры нападающий выступал за «Интер», «Милан», «Брешию», «Монцу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Марсель», «Ниццу», «Сьон».
- В прошлом сезоне Балотелли забил 7 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах чемпионата Турции.