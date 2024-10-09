У Балотелли появился второй вариант продолжения карьеры в Серии А

34-летний нападающий Марио Балотелли все еще востребован в Серии А.

Сообщалось, что его хочет подписать «Торино». Также форвардом интересуется «Дженоа».

Балотелли пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с «Адана Демирспором».