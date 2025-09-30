Российскому клубу предлагали Балотелли: известны требования по зарплате

Скандальный нападающий Марио Балотелли мог оказаться в топ-клубе российской Медиалиги.

Его услуги предлагали «БроукБойз». Детали переговоров раскрыл президент клуба Дмитрий Егоров.

«Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли». Я говорю: «Можешь узнать, какая зарплата ему нужна?» Мне звонят со словами: «10 млн рублей в месяц».

Я думаю: «О, топ. Надо спросить у спонсора: интересен ли Марио? Мы везде будем возить его». Сказали, что неинтересен», – рассказал Егоров.