Российскому клубу предлагали Балотелли: известны требования по зарплате

Скандальный нападающий Марио Балотелли мог оказаться в топ-клубе российской Медиалиги.
Его услуги предлагали «БроукБойз». Детали переговоров раскрыл президент клуба Дмитрий Егоров.
«Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли». Я говорю: «Можешь узнать, какая зарплата ему нужна?» Мне звонят со словами: «10 млн рублей в месяц».
Я думаю: «О, топ. Надо спросить у спонсора: интересен ли Марио? Мы везде будем возить его». Сказали, что неинтересен», – рассказал Егоров.
- 35-летний Балотелли – свободный агент.
- В июне он покинул «Дженоа» в связи с истечением срока контракта.
- В прошлом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах Серии А, не отметившись голевыми действиями.
- Сейчас итальянец восстанавливается после перелома руки.
Источник: «Это медиафутбол, бро!»