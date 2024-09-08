В «Сьоне» пошутили о переходе Миранчука, вспомнив Балотелли

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о своих ожиданиях от будущего новичка команды Антона Миранчука.

С российским полузащитником подпишут контракт на 2 года.

Ему дадут 10-й игровой номер.

Отступные в контракте игрока составят 7 млн евро.

«Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли, ха-ха!» – пошутил Константин.