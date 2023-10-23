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    Балотелли выбрал сторону в конфликте Израиля и Палестины

    Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

    Он обратил внимание на давнюю несправедливость в отношении палестинцев, опубликовав видео спора Реджепа Тайипа Эрдогана с тогдашним израильским президентом Шимоном Пересом в 2009 году.

    «Я помню, как два бывших премьер-министра вашей страны [Израиля] говорили, что были рады въехать в Палестину на танках.

    Нахожу крайне печальным аплодисменты тому, что вы сказали. Многие люди были убиты. И я считаю, что это совершенно неправильно и негуманно», – сказал тогда Эрдоган.

    После этого турецкого политика прервал модератор дебатов, сказав, что «людей нужно отпустить на обед».

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

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    Источник: Yenicag

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