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Балотелли выбрал сторону в конфликте Израиля и Палестины

23 октября 2023, 16:55

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Он обратил внимание на давнюю несправедливость в отношении палестинцев, опубликовав видео спора Реджепа Тайипа Эрдогана с тогдашним израильским президентом Шимоном Пересом в 2009 году.

«Я помню, как два бывших премьер-министра вашей страны [Израиля] говорили, что были рады въехать в Палестину на танках.

Нахожу крайне печальным аплодисменты тому, что вы сказали. Многие люди были убиты. И я считаю, что это совершенно неправильно и негуманно», – сказал тогда Эрдоган.

После этого турецкого политика прервал модератор дебатов, сказав, что «людей нужно отпустить на обед».

  • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
  • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
  • Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

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Источник: Yenicag
Турция. Суперлига Адана Демирспор Балотелли Марио
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