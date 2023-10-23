Балотелли выбрал сторону в конфликте Израиля и Палестины

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Он обратил внимание на давнюю несправедливость в отношении палестинцев, опубликовав видео спора Реджепа Тайипа Эрдогана с тогдашним израильским президентом Шимоном Пересом в 2009 году.

«Я помню, как два бывших премьер-министра вашей страны [Израиля] говорили, что были рады въехать в Палестину на танках.

Нахожу крайне печальным аплодисменты тому, что вы сказали. Многие люди были убиты. И я считаю, что это совершенно неправильно и негуманно», – сказал тогда Эрдоган.

После этого турецкого политика прервал модератор дебатов, сказав, что «людей нужно отпустить на обед».