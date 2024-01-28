Гаджиев призвал дать российский паспорт Балотелли после его поста с похвалой Путина

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев оценил недавний пост Марио Балотелли. Итальянец похвалил президента России Владимира Путина.

– Если рассматривать ситуацию с Балотелли с политической стороны, безусловно, ему надо дать российское гражданство за этот шаг (смеется). Тем более мы видим, как многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут. Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны – это возмутительно.

– Ждут ли Балотелли с российским паспортом в «Динамо»?

– Команда – это живой организм, и важно чтобы этот организм был здоровым. Будет ли он здоровым с Балотелли, зависит не только от того, как хорошо в футбол играет тот или иной футболист. Мы, конечно, рады видеть у себя такого известного игрока, как Балотелли. Но сначала бы мы его познакомили с Дагестаном, с его обычаями, с его красотами. И если ему бы понравилось, если бы он понял, что ему это надо, тогда, конечно, мы бы с удовольствием приняли его в своей команде.