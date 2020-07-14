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    Кубок Испании. Голы Дембеле и Брайтвайта в овертайме вывели «Барселону» в 1/8 финала; «Атлетик» выбил «Ибицу»

    Завершились еще два матча 1/16 финала Кубка Испании.

    «Атлетик» на выезде вырвал победу над «Ибицей», проигрывая после первого тайма.

    «Барселона» в гостях одолела «Корнелью». Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в дополнительных таймах каталонцы забили дважды – отличились Усман Дембеле и Мартин Брайтвайт. На 39-й и 80-й минутах «Барса» не реализовала пенальти.

    Кубок Испании. 1/16 финала

    Ибица – Атлетик – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 12; 1:1 – Гарсия, 52; 1:2 – Нуньес, 90+2.

    Корнелья – Барселона – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дембеле, 92; 0:2 – Брайтвайт, 120+1.

    Удаление: Эстельес, 118 – нет.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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